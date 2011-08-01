Bilgisayarda WhatsApp Web kullanır iken, gelen video mesajlarını bilgisayara indirmek isteyebilirsiniz. Bu içeriğimizde, WhatsApp Web gelen videolar bilgisayara nasıl indirilir? bu soruya yanıt arıyor olacağız. WhatsApp Web kullanırken, video mesajlarını bilgisayara indirmek oldukça basittir. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

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WhatsApp Web Videoları Bilgisayara İndirme Nasıl Yapılır?

Videoların indirilebilir hale gelmesi için, WhatsApp Web açık iken, videoların tam olarak görünür hale gelmesini beklemeniz gerekir, bu işlem birkaç saniye sürebilir ancak sonrasında videolarınız açılacaktır.

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İlk önce WhatsApp Web’e giriş yapıp, ilgili sohbeti açtıktan sonra, indirmek istediğiniz videoyu açın.

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Video açıldığında, sağ üst köşede indirme simgesi göreceksiniz, videoyu buradan indirebilirsiniz. Eğer bu simgeyi göremezseniz, üç nokta simgesine dokunun ve “İndir” seçeneğinin olup olmadığını kontrol edin.

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Son olarak, kullandığınız tarayıcının “İndirilenler” klasörünü açtığınızda, WhatsApp Web’den indirmiş olduğunuz videoların burada olduğunu göreceksiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp Web video indirme nasıl yapılır? paylaşmak istedik. Sohbetlerinize gelen videoları, bilgisayarınıza bu şekilde kolaylıkla indirebilirsiniz.