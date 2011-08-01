Tolga Tatari Kimdir? Hayatı - Biyografisi

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "Tolga Tatari kimdir?" 1978 yılının 23 Mayıs günü İstanbul'da dünyaya gelen ve ikizler burcu olan Tolga Tatari, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde lise hayatına başladıktan sonra Semiha Şakir lisesine geçti ve lise dönemini orada tamamladı.

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Üniversite'de de aynı şekilde Bilkent'de başlayarak, Bilgi Üniversitesi'ne geçmesi ve oradan atılmasının ardından tekrar aynı bölüme girip toplamda 9 senede tamamlaması da eğitim döneminin karmaşık olduğunu gösteriyor. Kendi ifadeleri ile eğitim dönemi pek parlak olmasa da Tatari, içindeki girişimci ruhu serbest bırakıp iş hayatına girdikten sonra girişimcilik ve yatırımcılık konularında başarıyı yakalamış.

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Tolga Tatari Kimdir?

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Girişimcilik hayatına üniversite yıllarında başlayan girişimci, 1997 yılında bilgisayar toplayıp satmaya başladı. Ancak işler iyi gitmeyip, 6 ay sonunda iş sonlandı ve 1998'de İstanbul'da konser-parti organizasyonları düzenleyen Hip Productions'ın kurucu ortaklarından oldu.

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Daha 19 yaşındaydı ve ilk ciddi iş girişiminde büyük tecrübeler kazandı. Şirket, başarılı organizasyonlara imza attı, ancak 1999 depremi sonrasında organizasyon iptalleri neticesinde sıkıntılı döneme girildi ve 2002'de hisselerini devrederek başka serüvenler için çekildi.

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Takvimler 2002'yi gösterdiğinde iki arkadaşıyla birlikte internet şirketi kurmayı düşünerek, evlilik hazırlıkları yapanlara destek için site kurdular. Ardından hisselerini yaklaşık 40 bin dolara satarak, yazılım ve tasarım hizmeti verilen Akinon adında bir firma kurdu.

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2008 yılına gelindiğinde de Türkiye'nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü markafoni girişimini hayata geçirdi. Türkiye'ye bu konsepti getiren markafoni isminin doğuşu ise senfoniden yola çıkarak, birçok markanın bir arada olup uyum içinde güzellik yaratmasından seçilmiş. Ayrıca akılda kalıcı olması da tercih sebebi olmuş. Markafoni şirketi de 2017 yılında 15 milyon dolara satıldı.

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Başarıyı yakalamak için cesaret ve yaratıcılığı korumak gerektiğini, bu yönde de iş - eğlence dengesini iyi kurmayı bildiğini ve özen gösterdiğini dile getiren Tolga Tatari, Akinon'un yanı sıra markafoni grup şirketlerine ait Brandsexclusive ve Modnakasta hisselerine sahiptir. Ayrıca grupfoni girişiminin de ortaklarındandır.

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