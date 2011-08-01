Sosyal Medya Bağımlılığından Kurtulmanın Etkili Yolları

Günümüzde "sosyal medya hesabı olmayan insan" var mıdır acaba? Bu soru oldukça önemli. Çünkü milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan sosyal medya şirketleri her sene cirolarını artırırken, bu durum kullanıcılar için pek de aynı olmuyor. Sosyal medya bağımlılığından kurtulmak artık daha da önemli bir hâle geliyor. Çünkü birçok insan zamanını verimsiz geçirmekten şikâyetçi. Bakıldığında, sosyal medya bağımlılığı konusundan birçok insan dert de yanıyor. Ancak harekete geçmek için pek aksiyon alınmıyor gibi. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için, birtakım etkili yollar da yok değil. Bu içeriğimizde sizlerle, sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için yapılabilecek bazı önerileri, naçizane olarak paylaşıyor olacağız.

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Sosyal medya, insanların kendi hayatları hakkında paylaşımlarda bulunabildiği, fotoğraf veya video gibi multimedya ögelerini paylaşabildiği bir dünya. Ancak bu dünya, uçsuz bucaksız. Çünkü yapılabilecek şeylerin pek de sınırı yok. Facebook'ta bir paylaşım yapıp, hemen Instagram'a girip fotoğraf yükledikten sonra, Twitter'da mevcut gündemi değerlendiren bir yorumda bulunabilirsiniz.

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Yani işin özü eğer ki, bu gibi mecralardan "çıkış yapmak" size de (birçokları gibi) mümkün gelmiyor ise, maalesef siz de bir sosyal medya bağımlısı olabilirsiniz. Ancak korkmayın, çünkü sosyal medya bağımlılığından kurtulmanın yolları da yok değil. Dilerseniz şimdi, sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için yapılması gereken birtakım önerileri sizler için sıralıyor olacağız. Gelin hep beraber, bu listeye bir göz atalım. Hazır mısınız? O zaman, hemen başlıyoruz... Kahvenizi unutmayın.

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Sosyal Medya Bağımlılığından Kurtulmanın Yolları

1) Zamanınızı Kontrol Edin: Sosyal medyaya girdiğiniz zaman, örneğin YouTube'daki komik kedi videoları üzerine aramalar yaparken, kendinizi kaybediyor olabilirsiniz. Bu yüzden, kendinize kesin ve katı kurallar belirlemenizde fayda var. Bu önerilerden biri de, zamanı kontrol etmektir. Böyle olunca, belirli bir zaman sonra, sosyal medya hesaplarından çıkış yapmanız daha kolaylaşacaktır.

Aslında kendinize bu yönde söz de verebilirsiniz. Ancak insanın kendi kendine verdiği sözlerden, cayması pek de zor olmuyor olsa gerek. Bu yüzden bir kâğıt kalem alarak, kendinize sosyal medyada geçirilecek zaman skalası gibi bir şablon belirleyip, günün belirli vakitlerinde sosyal medya hesaplarınızı check edebilir ancak akabinde belirlenen bu zamanı doğru kullanmayı da ihmâl etmemelisiniz.

2) Kazanacaklarınızı Bir Düşünün: Evet, bu oldukça önemli bir madde. Çünkü sosyal medya bağımlılığı gittikçe üzücü ve daha da çok yaşanan bir olgu hâline gelmeye başladı. Kendinize şu soruyu sorun, acaba sosyal medya hesaplarımı kullanarak ne kadar bu durumdan fayda görüyorum ki? Eğer, cevabınız olumsuz yönde ise, kaybettiklerinizin bir hesabını da yapmalısınız artık. Öyle değil mi?

Çünkü, sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı, kendinize fayda sağlayacak, kazanabileceğiniz verimliliği maksimize edebilecek şekilde kullanırsanız, kaybettiklerinizin de daha hızlı ve doğru şekilde farkına varabilirsiniz. Bu yüzden, sosyal medya kullanarak ne denli vakit kaybı yaşadığınızı iyi bir şekilde tahlil etmenizde fayda vardır.

Direkt ve hemen bırakın demiyor elbette hiçbir kimse. Ancak doğru zamanlama ile kullanarak, diğer vaktinizi de verimliliğiniz üzerinde çalışarak, kaybettiklerinizi nasıl geri alabileceğinizi, söylemeye çalışıyoruz. Lütfen, bize kızmayın arkadaşlar.

3) Özgüven ve Özsaygınızı Geri Kazanın: Gerçekçi olalım, Instagram filtreleri olmasa, acaba bu kadar insan yine de o pozları verebilir miydi? Bilemiyoruz... Her şeyin başında, kendini sevmek ve kendine, kendi özüne saygı duymaktan geçiyor. Çünkü birçok insan kendi hâlinden, varlığından, görüntüsünden memnun olmadığı için, sosyal medyanın sahte mutluluğu ile tatmin olmaya çalışıyor.

Ancak bunun doğru bir yol olmadığını, bu işin sonunun ise hiçbir zaman gelmeyeceğinin farkına varmak gerekiyor. Bu yüzden, kendinizi sevmek için kendinize de vakit ayırmayı aklınızdan çıkarmayın lütfen. Facebook'taki beğeni sayısı, Instagram'dan aldığınız yorumlar, sizin karakterinizi asla belirlemez. Gerçek dünyada statü sahibi olmak veya saygınlık kazanmak için, kendinizin kendinize olan saygısının daha önemli ve olması gereken olduğunun farkında varmalısınız.

Siz birsiniz, siz özelsiniz ve siz farklısınız. Bu dünyaya özgün bir birey olarak geldiğiniz ve bir kopya olarak ölmemeniz gerektiği ile ilgili, güzel bir söz vardı... Gerçekten de doğru geliyor kulağa, öyle değil mi? Bizce öyle açıkçası.

4) Çevrenizi Değiştirin ve Sosyal Olun: İnsanların çoğu sosyal medyadan arkadaş edinmek için, bu dünyaya merak salıyor. Yani gerçek dünyada edinemediği çevreyi, sosyal medyada edinmek istediği için, vaktini ve saatlerini hatta gününün tamamını bu web sayfalarında harcıyor. Bu yüzden, sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için, gerçek dünyanızda bir çevre yaratmanızda fayda var.

Bu durum, sosyal medyaya olan bağımlılığınızı yavaş yavaş, hemen olmasa da, azaltacaktır. Bu yüzden siz de, normal hayatınızdaki çevrenizi değiştirmeye ve bunun faydalı, sağlıklı ilişkiler kurabileceğiniz, karşılıklı sohbet edebileceğiniz insanlardan oluşmasına özen gösterin. Sadece biraz efor gerekiyor.

5) Kendinize Özel Bir Hobi Bulun: Birçok sosyal medya bağımlısı insan, maalesef ki farklı bir uğraşı olmadığı için, vaktinin büyük bir bölümünü bu sitelerde harcamaktadır. Bu yüzden, kendinize düzenli olarak yapmanız gereken ve mevcut yetenekleriniz ile uyumlu olan bir hobi bulabilirsiniz. Böylelikle, hobinize de zaman ayırmanız gerekeceği için, vaktinizin tümünü sosyal medya hesaplarınızda beğeni kovalayarak veya "bu paylaşım acaba kaç beğeni alır," şeklinde evrendeki en önemli sorunları sorgular gibi üzerine düştüğünüz sorular yerine, kendinizi hobiniz üzerine nasıl geliştirebileceğiniz gibi daha değerli fikirleri düşünürken bulacaksınız.

Vaktinizi değerli kılın, kısıtlı zamanınızı sağlıklı yaşayın. Bunun için ise, bu sosyal medya dünyasında her gün vakit geçirmek yerine, sizi değerli kılacak ve mevcut değerinizin ivmesini artıracak aktivitelere de vakit ayırın. Siz başladığınız işi yarım bırakacak, yüreksiz bir insan değilsiniz. Öyle değil mi? Bu biraz sert motivasyon kisvesi altında değerlendirilebilecek bir cümle olsa da, siz bunu yapabilirsiniz.

Açıkçası, sosyal medya bağımlılığından kurtulmak bir günde olacak bir eylem olmayabilir. Bunun hepimiz farkındayız. Ancak bilirsiniz, inanmak başarmanın yarısıdır derler. Bu yüzden, kendinizi bu yönde kesin aksiyon almaya iterseniz, bunu başarırsınız da. Bu bağlamda, eğer ki sosyal medya bağımlılığı üzerine sizin de söyleyecek birtakım sözleriniz var ise, aşağıda yer alan yorum bölümü ile, bu konuyu okuyan diğer ziyaretçilerimiz ile, değerli görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

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