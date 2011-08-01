Sigaranın Sağlığa Zararları (Etkileri) Nelerdir?

Dünyada milyonlarca insan düzenli olarak sigara içiyor. Ancak sigaranın zararları saymak ile bitmez. Faydası ise hiç yoktur. Eğer ki erken yaşta büyük rahatsızlıklar yaşamak istemiyorsanız, sigara kullanmamanız gerekir. Peki, sigara kullananlar karşılarına ne gibi rahatsızlıklar, hastalıklar çıkabileceğinin farkındalar mı? Bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz ile, sigaranın sağlığa zararları konusunda bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Umarız bu bilgiler, sigara kullananlar için de bırakmaları konusunda yardımcı olacaktır.

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Sigaranın Zararları Nelerdir? Sigaranın Sağlığa Zararları

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• Koku ve Tat Almayı Azaltır: Sigara içmek, tat ve koku almayı azaltır. Mide ve yemek borusunda kanamalara da sebep olabileceği gibi, pankreas kanseri olasılığını da artırır.

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• Mental Zorlukları Beraberinde Getirir: Sigara içen birçok insanda, yorgunluk, hâlsizlik ve unutkanlık gibi problemler daha çok söz konusu olmaktadır. Ayrıca odaklanma sorunları ve konsantrasyon eksikliği gibi psikolojik rahatsızlıklar da söz konusu olabilmektedir.

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• Yüksek Maddi Kayıplar Yaşatır: Günümüzde sigara içen insanların belki de hiçbirisi, aylık ne kadar sigara için ödeme yaptığını düşünmez. Bu duruma bir de senelik bazda bakınca, üzücü sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Her gün sigara içen bir insan ortalama aylık olarak 300 TL sigara için ödeme yapar ve bu durum uzun vadede maddi sorunların yaşanmasını beraberinde getirebilmektedir.

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• Ölümcül Sonuçlar Doğurur: Akciğer kanserine yakalanan insanların, büyük bir yüzdelik bölümü sigara içenleri kapsar. Ayrıca bronşit gibi rahatsızlıklara ek olarak, erkeklerde kısırlık ve sperm kalitesinin bozulması gibi durumları da beraberinde getirir.

Sonuç olarak, sigaranın sağlığa zararları söylediğimiz gibi saymak ile bitmez. Eğer aileniz ile uzun ömürlü bir hayat yaşamak istiyorsanız, lütfen sigara gibi sağlığa çok zararlı bir ürünü kullanmayınız. Çocuklarınız, geleceğiniz ve sağlığınız için bunu göz önünde bulundurun. Hiçbir şey sağlığınızdan kıymetli değildir, bunu başarabilirsiniz. Sigarayı bırakmak için ise uzman bir hekime başvurmanız ve bilgi edinmeniz çok daha iyi olacaktır.