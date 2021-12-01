Prison Break Oyuncularının Değişimi Görenleri Şaşırtıyor

Prison Break dizisinin ilk sezonunun yayımlanmasının ardından yaklaşık 15 sene geride kaldı. Ancak bu kaçış hikâyesi gerçekten de birçok insanın gözde dizisi hâline geldi. Peki, Prison Break oyuncularının değişimi nasıl dersiniz? Aradan geçen yıllar sonra, elbette oyuncular da değişti. Dolayısı ile bu keyifli içeriğimizde, Prison Break oyuncularının değişimleri üzerine ilgili fotoğrafları paylaşıyor olacağız. Bakalım, oyuncular ne kadar değişmiş? İnceleyelim...
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Amaury Nolasco (Fernando Sucre) Değişimi
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Dominic Purcell (Lincoln Burrows) Değişimi
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Marshall Allman (LJ Burrows) Değişimi
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Peter Stormare (John Abruzzi) Değişimi
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Robert Knepper (T-Bag) Değişimi
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Robin Tunney (Veronica Donovan) Değişimi
Rockmond Dunbar (C-Note) Değişimi
Sarah Wayne Callies (Sara Tancredi) Değişimi
Wentworth Miller (Michael Scofield) Değişimi
William Fichtner (Alexander Mahone) Değişimi
Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, Prison Break oyuncularının değişimi üzerine bir içerik hazırlamaya çalıştık. Sizce en çok değişen oyuncu hangisi dersiniz? Aşağıdaki yorum bölümü ile düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
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