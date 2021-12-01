Dişler... Bir insan ile karşılaştığımızda, sohbet ettiğimizde ilk dikkat ettiğimiz yer dişler olsa gerek. Çünkü insanın yüz şeklini, görünümünü etkileyen en önemli faktörlerden birisi dişleridir. Peki, dişlerin yüzü nasıl değiştirebileceğini hiç merak ettiniz mi? Sizlerle, ünlü isimlerin normal dişleri ve efekt ile değiştirilmiş hâldeki dişleri ile nasıl farklı görünebileceklerine dair fotoğraflar paylaşıyor olacağız. Eğer siz de, dişler yüzü değiştirir mi veya diş teli yüz şeklini değiştirir mi diye merak ediyor iseniz, aşağıdaki örnek fotoğraflara göz atabilirsiniz.

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Dişlerin Yüzü Nasıl Değiştirebileceğini Gösteren 10 Fotoğraf

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Chris Hemsworth Dişleri

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Drake Dişleri

Dwayne Johnson Dişleri

Julia Roberts Dişleri

Lady Gaga Dişleri

Selena Gomez Dişleri

Vin Diesel Dişleri

Will Smith Dişleri

Bu içeriğimizde sizlerle, dişler yüz şeklini değiştirir mi sorusuna yönelik 10 adet fotoğraf paylaştık. Sizce hangi ünlünün dişleri daha farklı görünüyor? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorum alanı ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.