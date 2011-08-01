Her kadın, banyosunun güzel olmasını ister. Sabah kalkıldığında ilk ziyaret edilen banyo, karmaşık olduğunda anlamasak da içimizi karartır. Banyonun güzel ve şık görünümü, banyoda geçirilen vakitte huzurlu hissetmenizi sağlar. Banyolarda bulunan bazı ürünler, banyonun atmosferini bozup dağınık görünmesinden kaynaklı olumsuz ruh haline sokar. Banyoyu nasıl güzelleştirebilirim? diye araştırmalar yapıyorsanız, güzel banyolarda bulunmayan 14 ürünü sizler için derledik.

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Güzel Banyolarda Olmaması Gereken 14 Ürün

1. Çelik Köşe Rafı

Düşük maliyetleri nedeniyle, bu tür raflar birçok banyoda bulunabilir. Ancak nemin yüksek olması ve kaplamanın zamanla aşınması nedeniyle paslı görünüm alması hiç de hoş değildir. Böyle ürün kullanacaksanız kaliteli paslanmaz çelik ürünler, cam ya da pirinç rafları tercih edebilirsiniz.

2. Çamaşır Makinesi Üstündeki Cilt Bakımı Ürünleri

Banyoyu güzelleştirmek istiyorsanız, bu tür karmaşıklıklardan uzak durmalısınız. Bu tarz ürünleri kapalı dolaplarda kullanmalısınız.

3. Sabunluk Yerine Sünger

Sünger üstünde duran sabun, kullanıldıkça sünger üzerinde yapışkan sabun artıkları bırakabilir. Geçici olarak kullanımı hoş karşılansa da kalıcı olarak kaliteli ve şık bir sabunluk kullanmak daha iyidir.

4. Birçok Açık Raf ve Raf Gibi Kullanılan Yüzeyler

Bazı banyolarda tüm boş yüzeyleri çeşitli ürünlerle doldurmak, karmaşıklıktan başka bir şey yapmaz. Bu durumların yarattığı görüntü kirliliği yerine mümkünse uygun depolama alanı yaratın ve gereksiz ürünleri azaltarak sade bir görünüm yakalayın.

5. Kapıda Asılı Duran Bornozlar

Banyo, yüksek nemli bir bölgedir. Bornozların kapı arkasında durması üzerlerinde bakteri üretilmesi için ideal bir ortam hazırlar. Bu nedenle hoş olmayan kokular oluşur. Bornozlar ya da kullanılan banyo havluları, evin farklı bir bölümünde tutulmalıdır.

6. Tuvalet Kağıdı Paketlerinin Yığını

Herkesin görebileceği açık ve yırtık paketli tuvalet kağıtları, banyonuzun güzel görünmesine yardımcı olmaz. Tuvalet kağıdı saklamak için özel bir yeriniz yoksa, ruloları çıkartıp özel raflarda saklamanız daha güzel bir görünüm katacaktır.

7. Havlu Askısı ya da Kova Üzerinde Duran Bezler

Evdeki bezleri kurutmak önemli ve gerekli olsa da, bunları kalıcı olarak bu şekilde tutmak iyi bir fikir değildir. Tamamen kuruduklarında, onları gözden uzak tutmak için ayrı bir dolapta tutmayı unutmayın.

8. Duvarda Duran Büyük Kazan

Bazı banyolarda gerekli bir cihaz olsa da saklanması daha hoş olacaktır.

9. Radyatörlerde Çatlak veya Sarı Lekeler

Beyaz boyayla kaplı radyatörler daha güzel görünmekle birlikte periyodik olarak sarı leke ve pas kontrolü yapılmalı ve temizlenmelidir. Yüksek sıcaklıklardan dolayı sararan boyalar güzel görünmeyecektir.

10. Orijinal Ambalajında Sıvı Sabun

Sıvı sabun kullanıyorsanız, ürünü aldığınız gibi lavabo üzerine koymaktansa, banyo tasarımınıza uygun özel sabunluklara koyup kullanmanız daha şık olacaktır.

11. Muslukta Asılı Lifler

Duş veya küvetteki muslukta asılı renkli liflere ayrı bir yer bulmak daha iyidir. Plastik bir kapta ya da rafta saklayabilirsiniz.

12. Hoş Olmayan Şekiller

Banyo tasarımınıza yaratıcı şekiller eklemek oldukça risklidir. Genel konseptinizle çelişebilir. İç mekana farklı dokunuşlar eklemek isterseniz, kaliteli mozaik veya renkli fayansları deneyebilirsiniz.

13. Yüksek Tüylü Mikrofiber Paspaslar

Ucuz görünümlü olan bu paspaslar, toz ve saç biriktirmeleriyle güzel görünmezler. Düzenli toz alınmıyorsa, güzel görünmeyecek tozlar kaplanabilir.

14. Bardakta Tutulan Diş Fırçaları

Özellikle kapağı olmayan diş fırçalarının bu şekilde bardaklarda durması hiç hijyenik değil. Kapaklı olsalar bile bardakta durmaları bu sefer de saplarının, bardakta biriken nem ile zamanla kararmasına neden olur. Bunlar için diş fırçası rafları kullanmayı düşünebilirsiniz.

Banyoyu güzelleştirmenin pratik yolları için yapılmaması gerekenlerden bahsettik. Banyoyu güzelleştirmek için siz neler yapıyorsunuz? Yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.