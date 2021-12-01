Kısa Saçın Çok Yakıştığı Ünlüler (10 Ünlü)

Kısa saçlı ünlüler oldukça merak ediliyor. Tabii ki her ünlü, her zaman kısa saç tercih etmiyor. Ancak kısa saçın yakıştığı ünlüler de yok değil. Kısa saç herkese de yakışmaz, bu bir gerçek. Ancak bazı ünlülere de oldukça yakıştığını dile getirmek yanlış olmaz. Bu eğlenceli içeriğimizde sizlerle, kısa saçın yakıştığı ünlüler listesi hazırladık. İşte 10 ünlü isim, kısa saçlı hâlleri ile sizlerle...

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Kısa Saçın Çok Yakıştığı 10 Ünlü İsim

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Anne Hathaway Kısa Saçlı Hâli

Cara Delevingne Kısa Saçlı Hâli

Charlize Theron Kısa Saçlı Hâli

Demi Lovato Kısa Saçlı Hâli

Emma Watson Kısa Saçlı Hâli

Jennifer Lawrence Kısa Saçlı Hâli

Katie Holmes Kısa Saçlı Hâli

Kristen Stewart Kısa Saçlı Hâli

Scarlett Johansson Kısa Saçlı Hâli

Shailene Woodley Kısa Saçlı Hâli

Bu içeriğimizde sizlerle, kısa saçın yakıştığı ünlüler olarak 10 ismin uzun saçlı ve kısa saçlı hâllerini paylaştık. Sizce kısa saçın en çok yakıştığı ünlü hangisi? Yorum göndererek bizimle paylaşmayı düşünebilirsiniz.