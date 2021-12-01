Kâküllü ve Kâkülsüz Farklı İnsana Benzeyen Ünlü Kadınlar

Kahkül olarak yanlış kullanılan kelimenin doğrusunun kakül olduğunu söyleyerek başlayalım. Kakül kestirmek, görünümü yenilemenin kolay bir yoludur. Kakül saç kesimi ile tüm yüz adeta değişime uğramış gibi görünebilir. Saç görünümünüzü değiştirmek istiyor, ancak boyunu kısaltmak ya da rengini değiştirmek riskli geliyorsa, kakül bırakmayı deneyebilirsiniz. Bu yazımızda da kaküllü ünlüler ve kakülsüz ünlüler aynı kişi olsa da nasıl farklı görünüyor birlikte göreceğiz...

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Jessica Biel Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Jessica Chastain Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Katy Perry Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Keira Knightley Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Rihanna Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Rose Byrne Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Sofia Vergara Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Kakül (Kahkül) saçlı ünlüler ile kakülsüz ünlüler arasındaki farkı görmüş olduk. Aynı kişi olsa da kakül saç kesimi, yüzü oldukça değiştiriyor. Bu konudaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere gönderebilirsiniz.