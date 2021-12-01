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Kâküllü ve Kâkülsüz Farklı İnsana Benzeyen Ünlü Kadınlar

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 09:58 - Tarih: 20 Aralık 2021 - Yorum: 0

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Kahküllü ve Kahkülsüz ÜnlülerKahkül olarak yanlış kullanılan kelimenin doğrusunun kakül olduğunu söyleyerek başlayalım. Kakül kestirmek, görünümü yenilemenin kolay bir yoludur. Kakül saç kesimi ile tüm yüz adeta değişime uğramış gibi görünebilir. Saç görünümünüzü değiştirmek istiyor, ancak boyunu kısaltmak ya da rengini değiştirmek riskli geliyorsa, kakül bırakmayı deneyebilirsiniz. Bu yazımızda da kaküllü ünlüler ve kakülsüz ünlüler aynı kişi olsa da nasıl farklı görünüyor birlikte göreceğiz...

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Kâküllü ve Kâkülsüz Farklı İnsana Benzeyen Ünlü Kadınlar

Kahküllü Ünlüler ve Kahkülsüz Ünlüler

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Emma Watson Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Emma Watson Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

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Eva Longoria Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Eva Longoria Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

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Jennifer Lawrence Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Jennifer Lawrence Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

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Jessica Biel Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Jessica Biel Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Jessica Chastain Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Jessica Chastain Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Katy Perry Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Katy Perry Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Keira Knightley Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Keira Knightley Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Rihanna Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Rihanna Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Rose Byrne Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Rose Byrne Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Sofia Vergara Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Sofia Vergara Kahküllü Hâli - Kahkülsüz Hâli

Kakül (Kahkül) saçlı ünlüler ile kakülsüz ünlüler arasındaki farkı görmüş olduk. Aynı kişi olsa da kakül saç kesimi, yüzü oldukça değiştiriyor. Bu konudaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere gönderebilirsiniz.


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