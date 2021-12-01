2000 - 2007 yılları arasında 7 sezon boyunca izleyenlerin karşısında olan Gilmore Girls, zamanında bir hayli takipçisi olan ABD yapımı televizyon dizisidir. 14 yıl önce sona eren dizinin oyuncularında da değişim mevcut. Zamanında diziyi takip ettiyseniz ve Gilmore Girls oyuncularının şimdiki hâlleri nasılmış merak ediyorsanız, sizler için hazırladığımız bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

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Gilmore Girls Matt Czuchry Şimdiki Hâli

Gilmore Girls Melissa McCarthy Şimdiki Hâli

Gilmore Girls Milo Ventimiglia Şimdiki Hâli

Gilmore Girls Rose Abdoo Şimdiki Hâli

Gilmore Girls Scott Patterson Şimdiki Hâli

Gilmore Girls Sean Gunn Şimdiki Hâli

Gilmore Girls Yanic Truesdale Şimdiki Hâli

Gilmore Girls oyuncularının şimdiki hâli, sizler için oldukça değişmiş geldi mi? Ayrıca bu diziyi takip ediyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Keyifli günler dileriz.