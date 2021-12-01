2000 - 2007 yılları arasında 7 sezon boyunca izleyenlerin karşısında olan Gilmore Girls, zamanında bir hayli takipçisi olan ABD yapımı televizyon dizisidir. 14 yıl önce sona eren dizinin oyuncularında da değişim mevcut. Zamanında diziyi takip ettiyseniz ve Gilmore Girls oyuncularının şimdiki hâlleri nasılmış merak ediyorsanız, sizler için hazırladığımız bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
AYRICA: Gençlik İksiriyle Hiç Yaşlanmayan Ünlüler (10 Ünlü)
Gilmore Girls Oyuncularının Şimdiki Hâlleri
AYRICA: Kısa Saçın Çok Yakıştığı Ünlüler (10 Ünlü)
Gilmore Girls Alexis Bledel Şimdiki Hâli
AYRICA: Dişlerin Yüzü Nasıl Değiştirebileceğini Gösteren 10 Fotoğraf
Gilmore Girls Chad Michael Murray Şimdiki Hâli
AYRICA: Yaşlandıkça Güzelleşen Ünlüler (10 Ünlü Kadın)
Gilmore Girls Danny Strong Şimdiki Hâli
AYRICA: Ünlülerin Eski ve Yeni Dişleri (İnanılmaz Değişimler)
Gilmore Girls Jared Padalecki Şimdiki Hâli
AYRICA: Kâküllü ve Kâkülsüz Farklı İnsana Benzeyen Ünlü Kadınlar
Gilmore Girls Keiko Agena Şimdiki Hâli
AYRICA: Estetik Yaptıran Ünlülerin Öncesi ve Sonrası Değişimleri
Gilmore Girls Kelly Bishop Şimdiki Hâli
AYRICA: Gençlik Hâli ile Oldukça Farklı Görünen 10 Ünlü Erkek
Gilmore Girls Lauren Graham Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Liza Weil Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Mädchen Amick Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Matt Czuchry Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Melissa McCarthy Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Milo Ventimiglia Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Rose Abdoo Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Scott Patterson Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Sean Gunn Şimdiki Hâli
Gilmore Girls Yanic Truesdale Şimdiki Hâli
Gilmore Girls oyuncularının şimdiki hâli, sizler için oldukça değişmiş geldi mi? Ayrıca bu diziyi takip ediyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Keyifli günler dileriz.
Yorum bulunmamaktadır.