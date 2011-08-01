Efsane Dizi Friends Oyuncularının Şimdiki Hâli

Friends dizisini izlemeyenler bile adını duymuş olmalı. Bir grup arkadaşın hayatı üzerine bir sitcom olan Friends, birçok yaş grubunun beğeni ile izlediği bir dizi olmuş idi. Aradan geçen seneler sonrasında dizinin hayranları tarafından, Friends oyuncularının şimdiki hâli de merak ediliyor olsa gerek. Bu eğlenceli içeriğimizde, Friends oyuncularının değişimi üzerine ilgili fotoğrafları paylaşıyor olacağız.

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Courteney Cox - Monica Geller Şimdiki Hâli

David Schwimmer - Ross Geller Şimdiki Hâli

Jennifer Aniston - Rachel Green Şimdiki Hâli

Lisa Kudrow - Phoebe Buffay Şimdiki Hâli

Matt LeBlanc - Joey Tribbiani Şimdiki Hâli

Matthew Perry - Chandler Bing Şimdiki Hâli

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, Friends oyuncularının şimdiki hâli ile ilgili bir liste hazırlamaya çalıştık. Sizce hangi oyuncu daha çok değişmiş görünüyor? Bu yöndeki görüşlerinizi yorum bölümü ile paylaşabilirsiniz.