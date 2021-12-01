Gençlik İksiriyle Hiç Yaşlanmayan Ünlüler (10 Ünlü)

Bazı ünlülerde genetik yönden piyango tutturmuşlarcasına bir görünüm vardır. Bazı ünlüler genç kalabilmek için düzenli olarak güzellik uzmanlarıyla vakit geçirmek zorunda kalırken; yaşı ilerledikçe genç kalan ünlüler, adeta gençlik iksirinin formülünu bulmuşlar dedirtiyor. Teknobeyin olarak yaş aldıkça daha da güzelleşen ve genç görünen ünlüleri sizler için derledik. Ünlülerin eski hâli ve son hâli fotoğraflarında yıllar olmasa bazılarının şimdi daha genç olduğunu sanabilirdiniz. Dilerseniz oldukça şaşırtıcı o fotoğraflara göz atıyor olacağız.

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Hiç Yaşlanmayan Ünlüler - Ünlülerin Eski Hâli ve Yeni Hâli

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1. Alicia Keys Eski Hâli ve Son Hâli

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2. Alicia Silverstone Eski Hâli ve Son Hâli

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3. Alyson Hannigan Eski Hâli ve Son Hâli

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4. Elizabeth Hurley Eski Hâli ve Son Hâli

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5. Jason Statham Eski Hâli ve Son Hâli

6. Jennifer Garner Eski Hâli ve Son Hâli

7. Jensen Ackles Eski Hâli ve Son Hâli

8. Jessica Simpson Eski Hâli ve Son Hâli

9. Michelle Rodriguez Eski Hâli ve Son Hâli

10. Victoria Beckham Eski Hâli ve Son Hâli

Hiç yaşlanmayan ünlüler listemiz bu şekilde. Sizin favori ünlünüz hangisi? Sizlerin de yaşlandıkça gençleşen ünlülerden tanıdıklarınız varsa, aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Başka eğlenceli bir içerikte görüşmek üzere.