House Dizisi Oyuncularının Şaşırtıcı Değişimleri

2004 senesinde izleyiciler ile buluşan ve medikal, hastane temalı diziler arasında en iyilerden biri olan House dizisi, kesinlikle mükemmel idi diyebiliriz. Ülkemizde de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin oyuncuları ise, seneler sonra elbette değişti. House dizisi oyuncularının değişimi ile ilgili olarak sizler için bir liste hazırlamak istedik. Oyuncuların şimdiki hâlleri hemen aşağıda yer almakta olup, bakalım hangi oyuncu ne kadar değişime uğramış, görelim...

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House - Omar Epps Şimdiki Hâli

House - Peter Jacobson Şimdiki Hâli

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Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, House dizisi oyuncularının şimdiki hâlleri üzerine keyifli bir liste hazırlamaya çalıştık. Sizce hangi oyuncu daha çok değişmiş görünüyor? Aşağıdaki yorum bölümü ile görüşlerinizi bizimle paylaşmayı düşünebilirsiniz.