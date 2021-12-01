2004 senesinde izleyiciler ile buluşan ve medikal, hastane temalı diziler arasında en iyilerden biri olan House dizisi, kesinlikle mükemmel idi diyebiliriz. Ülkemizde de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin oyuncuları ise, seneler sonra elbette değişti. House dizisi oyuncularının değişimi ile ilgili olarak sizler için bir liste hazırlamak istedik. Oyuncuların şimdiki hâlleri hemen aşağıda yer almakta olup, bakalım hangi oyuncu ne kadar değişime uğramış, görelim...
AYRICA: Prison Break Oyuncularının Değişimi Görenleri Şaşırtıyor
House Dizisi Oyuncularının Şaşırtıcı Değişimleri
AYRICA: Gilmore Girls Oyuncularının Şimdiki Hâlleri
House - Amber Tamblyn Şimdiki Hâli
AYRICA: Efsane Dizi Friends Oyuncularının Şimdiki Hâli
House - Hugh Laurie Şimdiki Hâli
AYRICA: Gençlik İksiriyle Hiç Yaşlanmayan Ünlüler (10 Ünlü)
House - Jennifer Morrison Şimdiki Hâli
AYRICA: Kısa Saçın Çok Yakıştığı Ünlüler (10 Ünlü)
House - Jesse Spencer Şimdiki Hâli
AYRICA: Dişlerin Yüzü Nasıl Değiştirebileceğini Gösteren 10 Fotoğraf
House - Kal Penn Şimdiki Hâli
AYRICA: Yaşlandıkça Güzelleşen Ünlüler (10 Ünlü Kadın)
House - Lisa Edelstein Şimdiki Hâli
AYRICA: Ünlülerin Eski ve Yeni Dişleri (İnanılmaz Değişimler)
House - Olivia Wilde Şimdiki Hâli
House - Omar Epps Şimdiki Hâli
House - Peter Jacobson Şimdiki Hâli
House - Robert Sean Leonard Şimdiki Hâli
Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, House dizisi oyuncularının şimdiki hâlleri üzerine keyifli bir liste hazırlamaya çalıştık. Sizce hangi oyuncu daha çok değişmiş görünüyor? Aşağıdaki yorum bölümü ile görüşlerinizi bizimle paylaşmayı düşünebilirsiniz.
Yorum bulunmamaktadır.