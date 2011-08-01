Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Bir dergi veya web sitesi için makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler üzerine birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu kıstaslara dikkat ederseniz, makalenizin tamamlandıktan sonra daha etkili olmasını ve okunma olasılığını da artırmış olacaksınız. Çünkü haber yazısı ile makale arasında fark bulunmakta olup, makale yazarken daha hassas olmakta fayda bulunmaktadır. Teknobeyin olarak ise bugün sizlerle, makale yazarken dikkat etmeniz gereken bazı konular hakkında bilgi veriyor olacağız. Dilerseniz, hemen şimdi ilgili maddelere göz atalım.

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Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1) Etkili Başlık Seçimi: İnsanlar makalenizi ilk defa okuyacak olabilirler. Bu yüzden insanları, makalenizi okumaları için etkilemeniz adına etkili ve özgün bir başlık seçimi yapmanız gerekiyor. Makalenizin başlığı oldukça önemli olup, makale ile ilgili olmasına da dikkat etmeniz sağlıklı olacaktır.

2) Doğru Dil Kullanımı: Makalenizi yazarken kullandığınız dile ait dilbilgisi kurallarına dikkat etmelisiniz. Bu makalenizin ne kadar profesyonelce hazırlandığının bir göstergesi olacaktır. Ayrıca insanların makalenizi okurken, kesintisiz ve sürükleyici bir şekilde okuması için yazım yanlışları yapmamanız da çok önemli bir faktördür.

3) Giriş, Gelişme ve Sonuç: Makalenizin daha anlaşılabilir olması için, giriş, gelişme ve sonuç yapısına uymanız sağlıklı olur. Giriş bölümünde kısa bir bilgi verip, gelişme kısmında ise bunları detaylandırıp, sonuç bölümünde konuyu toparlamanız, okuyucu açısından daha da iyi olacaktır.

4) Sadece Özgün İçerik: Bir web sitesine örneğin makale yazıyorsanız, özgün içerik kaleme almanızda yarar var. Çünkü kopya içerik, okuyucular karşısındaki duruşunuzu da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden, elinizden geldiğince özgün içerik kaleme almanız gerekmektedir.

5) Kaynak Belirtmenin Önemi: Yazdığınız makalenin içeriğine göre, kaynak belirtmeniz anlamlı olur. Örneğin, yabancı bir tıp makalesi kaleme alırken, referans göstermeniz gereken kaynaklar olabilir. Bu araştırmacı kişiliğinizin bir yansıması olarak, okuyucularınıza da güven verecektir. Bu yüzden, doğru ve gerektiğinde birden fazla kaynağı da belirtmenizin bir sakıncası olmayacaktır.

Siz değerli takipçilerimiz ile bu içeriğimizde, makale yazarken dikkat edilmesi gerekenler üzerine beş adet önemli gördüğümüz maddeyi ele almış olduk. Siz de makale yazıyor ve dikkat edilmesi gereken farklı bir unsur daha olduğunu düşünüyor iseniz, yorum göndererek, herkes ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.