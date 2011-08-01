Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Unsur

Günümüzde blog yazmak oldukça popüler bir durumda. Dolayısı ile, kendiniz için bir moda blogu veya güzellik sitesi açmayı düşünüyor iseniz, bu yönde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler de yok değil. Blog yazarken dikkat edilmesi gerekenler arasındaki en önemli gördüğümüz beş maddeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Umarız, bu yöndeki projenizi hayata geçirir iken, faydalı olacaktır.

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Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

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1. Her Zaman Özgün Olun: İçeriklerinizi kaleme alır iken, ne olursa olsun, özgün olarak yazmaya özen gösterin. Kopya içerik, arama motorları tarafından da sevilmez ve ziyaretçi kaybı yaşamanızı beraberinde getirebilir. Bu yüzden, özgün içerik oldukça önem arz eden bir faktör.

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2. Dilbilgisi Kurallarına Dikkat Edin: İçeriklerinizi kaleme alırken, doğru bir dilbilgisi kullanımı, ziyaretçilerinizin artmasını beraberinde getirebilir. Çünkü, doğru dilbilgisi kullanımı, insanların yazılarınızı okur iken, daha rahat ve sürükleyici bir şekilde hissetmesine neden olarak, diğer içeriklerinize de göz atmasını beraberinde getirecektir.

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3. İçeriklerinizde Mutlaka Görsel Kullanın: Bir moda blogu açmayı düşünüyorsanız, içeriklerinizin kalitesini pekiştirecek şekilde, kaliteli görseller kullanmaya özen göstermelisiniz. Ek olarak, bu görsellere efektler, filtreler v.b. ekleyerek özgünleştirmeye, sitenize özgü kılmaya da özen gösterebilirsiniz.

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4. Başlık Seçerken Özen Gösterin: İçeriğinizin ilgi çekmesi ve okunması için, doğru ve etkili bir başlık seçmeye özen gösterin. Ayrıca, içeriklerinizin okunma sayısını artırmak için, insanların ilgisini çekebilmek adına içeriğiniz ile alâkalı başlıklar seçebilirsiniz. Başlık, içerik için oldukça önemli bir etmendir.

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5. Yazı Kalitesini Videolar ile Artırın: Eğer ki imkânınız mevcut ise, yazılarınıza videolar çekip, ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, ziyaretçilerinizin blogunuzda kalma süresi de bir o kadar artacaktır. Bu videoların özgün olması, blog içeriğinize özgü olması ise, oldukça sağlıklı istatistiki sonuçları beraberinde getirebilecektir.

Bugün siz değerli ziyaretçilerimiz ile, blog yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli olduğunu düşündüğümüz beş adet maddeyi paylaşmaya çalıştık. Sizin de bir makyaj blogunuz, kadın siteniz v.b. mevcut ise ve blog yazarken dikkat ettiğiniz farklı unsurlar var ise, yorum göndererek paylaşmayı düşünebilirsiniz.