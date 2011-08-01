Kendini Gerçekleştirmek için Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kendini gerçekleştirme kavramı, bir kimsenin kendi potansiyeli ve becerileri konusunda farkındalığa sahip olması ve hayatından da, emin olduğu bu gibi kavramlar doğrultusunda mutlu olması şeklinde tanımlanabilir. Psikolojik çerçevede bir insanın sağlıklı olmasına yönelik kesinkes bir tanımlama yapmak zor olabilir. Ancak kendini gerçekleştiren insanların, ortalama insanlara göre fark gösterdiği birtakım olgular vardır. Eğer siz de kendini gerçekleştirme kararı aldı iseniz, aşağıdaki maddeleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.

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Kendini Gerçekleştirmek için Yapılması Gerekenler

Uyum Sağlama Becerisi: Kendini gerçekleştiren insanların, psikolojik açıdan sağlıklı olan bir kimsenin, ne tür bir ortam olursa olsun, uyum sağlama becerisi de yüksektir. Yani herhangi bir önyargıda bulunmak yerine, olanı olduğu gibi kabul ederler.

İletişim Kurmakta Zorlanmamak: Kendini gerçekleştiren insanların, özgüven ve özsaygı gibi konularda herhangi bir sorunu olmadığı için, ilişkilerde veya herhangi bir kimse ile direkt iletişimde, hiçbir şekilde zorlanmazlar. Empati, sempati gibi yetenekleri de kuvvetli olduğu için, karşıdaki kişi ile olası ilişkilerinde de uzun vadede problem yaşamazlar.

Hayattan Keyif Almak: İşin doğrusu birçok insanın hayatı ve hayâlleri konusunda keşkeleri olur. Fakat keşkeler veya isyankâr düşünceler, mevcut durumu değiştirmeyeceği gibi, kişinin mental yapısını da olumsuz etkiler. Bazı insanlar ise sorumluluğunu bildiği ve istediği şeyleri elde etmek için çalışması gerektiğinin farkında olduğu için, yaşamdan keyif almaya çalışırlar. Bu yüzden, zevk alarak yaşadıkları için, karamsar ve keşkelerle dolu bir hayat yaşamaktan kaçınırlar.

Farklı Düşünmenin Gücü: Kendini gerçekleştiren insanlarda görülen en önemli done, farklı düşünme yetkinliği olsa gerek. Bu tip insanlar, çoğunluğun düşüncelerine göre hayatlarını şekillendirmezler ve düşüncelerini kendi benimsedikleri değerler doğrultusunda geliştirirler. Hayâl kurma becerileri de güçlü olduğu için, özgür, bağımsız bir yapıya sahiptirler. Farklı düşünmek, onları daha farklı kılar ve başarı olasılıklarını da artırır.

İki Yüzlü Olmamak: Birçok insanın iki yüzü vardır desek yalan olmaz. Herkese karşı farklı kimliklere bürünürler. Ancak kendini gerçekleştirmiş insanlar, böyle değildir. Tamamen doğal ve herkese karşı aynı duruşa sahiptirler. Özgündürler ve kimse için değişmezler. Bu durum ise onların daha da güvenilir bulunmasını sağlar.

Bu içeriğimizde sizlerle, kendini gerçekleştirmek için bilinmesi gerekenler üzerine bazı notlar paylaşmak istedik. Psikolojik olarak sağlıklı ve kendisine güvenen, empati yetkinliği gelişmiş ve kimse ile kendisini kıyaslamayan, kendisine güveni tam bir insan olmak için, kendini gerçekleştirme yolunda yukarıdaki bilgileri de göz önünde bulundurmanızı tavsiye eder, sizin bu yönde farklı görüş ve fikirleriniz var ise, aşağıdaki yorum bölümü ile tüm ziyaretçilerimiz ile de paylaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.