Kendin Olmak için Ne Yapmalı? 3 Önemli Kural

Başarılı, güçlü veya etkin bir insan gördüğümüzde, hemen onun gibi olmak isteriz. Onun sahip olduklarına sahip olmak, onun konumunda olmak gibi... Ancak biz onun davrandığı gibi davrandığımızda, aynı sonuçları alamayabiliriz ve bu durum bizi oldukça sarsar. Bu gibi durumların önüne geçmek için, kendiniz olabilmek için belli başlı kuralları zihninize yazmanız gerekmektedir. "Kendin olmak nasıl olur?" diyorsanız, içeriğimizi okumaya devam edin.

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Moda diye tabir edilen etiketlere bürünmek, aynı olmak yerine, farklı olduğunuzu hissetmeniz ve bilmeniz gerekiyor. Biz de bu yöndeki birkaç kuralı sizlere hatırlatmak istiyoruz. Aslında herkes bu kuralları biliyor ancak maalesef ki dikkat etmiyor. O hâlde dilerseniz hep beraber, "kendin olmak için ne yapmalı?" listesini inceleyelim.

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Kendin Olmak için Ne Yapmalı?

1) Dinleyin Ancak Hepsini Değil

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Kesinlikle farklı fikirlere açık olmak gerekir. Ancak bu karşıdaki kişinin tüm söylediklerini dinleyip, uygulamak anlamına gelmemeli. Dolayısı ile siz yine karşınızdaki, örnek aldığınız kişinin sözlerini dinleyin ancak size uygun gelmeyenleri dinlemek zorunda değilsiniz. Çünkü sizin de kendi doğrularınız var. Bu gibi durumları göz önünde bulundurun, kulağınızı verdiğiniz tüm bilgileri uygulamak zorunda olmadığınızı kendinize hatırlatın.

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2) Mutlu Edenleri Düşünün

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Her insanı mutlu eden veri farklıdır. Dolayısı ile siz de kendiniz düşünmelisiniz. Başkasının, sizin yerine düşünmesine izin vermeyin ve sizi mutlu eden şeyleri düşünmek için efor sarf edin. Yani, örnek aldığınız bir kişi futbolu seviyor diye, siz de sevmek zorunda değilsiniz. Kendinize sevdiğiniz, sevmediğiniz her şeyi doğru ve dürüst bir şekilde itiraf etmelisiniz. Sizin gerçekleriniz ve doğrularınız farklı. Bu yüzden kendiniz olabilmek adına kendinizi mutlu eden şeyleri düşünmek için çaba harcamalısınız.

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3) Farklı Olduğunuzu Kabullenin

Başarılı insanların yerine kendimizi koyarız bazen ve onlar gibi görünmek, onlar gibi davranmak ve bir kopya gibi yaşamaya çalışırız. Ancak bu doğru değildir. Siz farklısınız, özgünsünüz. Yaratılışınızda bu farklılık var. Dolayısı ile ne olursa olsun, kendinizin farklı olduğunu kabul etmelisiniz. Elbette başka insanları örnek almak güzel bir şey. Ancak sizin örnek almanız gereken tek kişi, yine kendiniz olacaksınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

Kendin olmak için yapılması, bilinmesi gereken daha birçok madde olabilir. Biz bu yazımızda, "kendin olmak nasıl olur?" konusunda başlıca kıstaslardan bahsetmeye özen gösterdik. Dolayısı ile sizin de bu yönde farklı fikirleriniz var ise, hemen aşağıdaki yorum formunu kullanarak herkesle paylaşmayı düşünebilirsiniz.

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