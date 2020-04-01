İş Görüşmesinde Başarılı Olmak için 4 Altın İpucu

Bir iş görüşmesinde başarılı olmak için birçok parametre bulunmaktadır. Yani sadece tarz giyinmek ve pahalı saatler takarak güç gösterisinde bulunmak yeterli değil. İş görüşmesinde başarılı olmak için, yapılması gerekenler bulunmaktadır. Eğer ki bunlara dikkat ederseniz, yapacağınız görüşmenin olumlu sonuçlanması daha olasıdır. Bu yüzden günümüzde, özellikle bu denli rekabetin olduğu bir dönemde, salt CV hazırlamak ve sunmak yeterli olmamaktadır. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

AYRICA: Doğru İşi Yapıp Yapmadığınızı Anlamak Sizin Elinizde

İş Başvurusunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

AYRICA: Son Derece Güçlü Kadınların Temel Özellikleri

Bir nevi kendinizi de iyi bir şekilde pazarlamanız, ifade etmeniz gerekmektedir. Bu içeriğimizde ise biz, sizler için iş görüşmesinde başarılı olabilmeniz adına yapmanız gereken birkaç tüyodan bahsediyor olacağız. Umarız bu yönde ihtiyacı olan arkadaşlarımız için faydalı bir içerik olacaktır diye düşünüyoruz.

AYRICA: Kendi Kendine Motivasyon için 5 Kolay Teknik

1) Daima dik durmaya çalışın: Karşınızdaki kişide güven uyandırabilmek adına, dik durmanız gerekmektedir. Yani hiçbir şekilde "gergin" olduğunuzu hissettirmemelisiniz. Bu yüzden oturduğunuz koltukta dik durmaya çalışın ve kendinizden emin görünün. Böylesi daha havalı ve ciddiyetinizi bozmadığınız müddetçe daha pozitif bir geri bildirim yakalamanızı beraberinde getirebilir. Buna emin olabilirsiniz.

AYRICA: Tutku Nedir? Tutku ve Başarı Arasındaki Ortak Noktalar

2) Mimiklerinizi kontrol edin: İnsan stres altında olduğu zaman sürekli mimiklerini kullanmaya başlar. Bu ise karşınızdaki kişide gergin ve stresli olduğunuz izlenimini uyandırabilir. Bu yüzden, güven verebilmek adına mimiklerinizi kontrol altında tutmaya çalışmalısınız. Ellerinizi, kollarınızı, ayaklarınızı v.b. kontrol altında tutmaya çalışmanız daha iyi olacaktır.

AYRICA: Başarıyı Elde Etmenin 8 Kısa Yolu

AYRICA: Başarılı Olamamanın Temel Sebebi: Kararsızlık

3) Ses tonunuzu ayarlayın: Karşınızdaki kişi ile uyum içerisinde olmalısınız. Yani karşınızdaki kişi çok yüksek ses ile konuşmuyor ise, siz de öyle davranın. Çünkü insanlar, birbirlerine benzeyen ve yakın olduklarını düşündükleri insanlara daha sıcak davranırlar. Bu yüzden siz de uyum sağlamaya özen gösterin ve ses tonunuzu iyi ayarlayın.

4) Gülümsemeyi unutmayın: Bir iş başvurusunda yapılacak en büyük hata, sert bir profil çizmek olsa gerek. Yani karşınızdaki kişinin de kendisini rahat hissetmesi için daima gülümsemeye çalışın. Böylelikle, karşınızdaki kişi de sizin pozitif bir kişilik olduğunuz kanısına varacaktır.

İş görüşmesinde başarılı olmak için yapılması gerekenler listemizin bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapılması gereken elbette birçok şey var ancak temel olarak bu maddelere dikkat etmenizde de fayda bulunmaktadır. İş başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda sizin farklı bir fikriniz ve öneriniz var ise, hemen aşağıdaki yorum formunu kullanarak, fikirlerinizi herkes ile paylaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: