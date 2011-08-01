Instagram ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Sizlerle daha önce Instagram gönderi beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? ve Instagram profildeki gönderileri gizleme nasıl yapılır? gibi önemli yazılarımızı paylaşmış idik. Bu içeriğimizde ise, bilmeyen kullanıcılar için Instagram gönderiyi başa tutturma nasıl yapılır? adım adım aktarıyor olacağız.

AYRICA: Instagram Gönderileri Yoruma Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram’ı aktif olarak kullanıyor iseniz önemli gönderilerinizi Instagram profilinizde en üstte tutturmak, sabitlemek isteyebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz?

AYRICA: Instagram Özel Kişilerin Yorumlarını Engelleme Nasıl Yapılır?

Instagram Gönderiyi Başa Tutturma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım ve akabinde profile gelelim.

AYRICA: Instagram Hikaye, Gönderi ve Canlı Yayın Arşivleri Görüntüleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Tavsiye Edilen Hesaplardan Kendi Hesabınızı Nasıl Kaldırabilirsiniz?

Başa tutturmak istediğimiz bir gönderiyi açalım ve hemen sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Hesap Bilgileri İndirme Nasıl Yapılır?

Burada, “Profiline tuttur” seçeneğini kullanarak, dilediğiniz gönderinizi profilinizde en üste sabitleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

AYRICA: Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram gönderiyi başa tutturma, gönderileri en üste sabitleme nasıl yapılır? bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Bilmeyen kullanıcılar için umarız ışık tutar, fayda sağlar diyoruz.