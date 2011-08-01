Instagram kullanırken, paylaştığınız gönderilere yorum yapılmamasını tercih edebilirsiniz. Bir gönderi paylaştığınızda muhtemelen birçok kişi yorum yapacaktır ve bu durumdan hoşlanmıyor iseniz, Instagram gönderilerini yoruma kapatabilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram ile ilgili bir başka yazıyı kaleme alıyor ve sizlerle Instagram gönderilerini yoruma açma - kapatma nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Instagram Özel Kişilerin Yorumlarını Engelleme Nasıl Yapılır?

Instagram Gönderileri Yoruma Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım ve sonrasında profile gelelim.

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Yoruma kapatmak istediğiniz bir gönderiyi açalım ve hemen sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

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Akabinde, açılan menüden “Yorum yapmayı kapat” özelliğini kullanarak, ilgili gönderinizi yoruma kapatabilirsiniz.

Eğer gönderinizi yeniden yoruma açmak ister iseniz yine aynı yöntemi kullanın ve “Yorum yapmayı aç” bağlantısına tıklayın. Hepsi bu kadar…

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Bu yazımızda sizler için, Instagram gönderileri yoruma açma - kapatma nasıl yapılır? sorusunun cevabını paylaşmaya özen gösterdik. Bilmeyen Instagram kullanıcıları için faydalı olmasını diliyoruz.