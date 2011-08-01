Instagram’ı sık kullanıyor iseniz, gönderi vb. paylaştığınızda yorum yapılması gayet doğaldır, ancak bazen bazı kişilerin yorumlarından rahatsızlık duyabilirsiniz. Eğer gönderilerinizi yoruma kapatmak istemiyor iseniz, seçili kişilerin yorum yapmasını engelleyerek bu durumu çözüme kavuşturabilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde sizlerle, Instagram kişilerin yorum yapmasını engelleme, kişiye özel yorum engelleme nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Instagram Gönderileri Yoruma Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram Özel Kişilerin Yorumlarını Engelleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım ve akabinde ise profile gelelim.

AYRICA: Instagram Gönderi Beğeni Sayısını Gizleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Profilde iken sağ üst köşedeki ikona tıklayalım.

AYRICA: Instagram Tavsiye Edilen Hesaplardan Kendi Hesabınızı Nasıl Kaldırabilirsiniz?

AYRICA: Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır?

Devam edelim ve açılan menüden “Ayarlar ve gizlilik” ögesini tercih edelim.

AYRICA: Instagram Hesap Bilgileri İndirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Ayarlar ekranında biraz aşağıya inelim ve “Yorumlar” kısmını bulalım, açalım.

AYRICA: Instagram Hikaye, Gönderi ve Canlı Yayın Arşivleri Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Burada, “Şu Kişilerin Yorumlarını Engelle” bağlantısına tıklayalım.

Ara kısmına gönderilerinize yorum yapmasını istemediğiniz hesapları yazarak engelleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle, Instagram özel kişilerin yorumlarını engelleme nasıl yapılır? Yorum yapmasını istemediğiniz kişiler nasıl engellenir? detayları ile aktarmaya özen gösterdik. Dileriz faydalı olacaktır. Instagram ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyor olacağız, takipte kalın.