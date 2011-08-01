Instagram ile ilgili faydalı olmasını arzu ettiğimiz içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise sizlerle Instagram gönderi beğeni sayısını gizleme nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız. Instagram kullanırken, gönderilerinize gelen beğeni sayılarının takipçileriniz tarafından görünmesini istemiyor olabilirsiniz. Dilerseniz beğeni sayılarını paylaştığınız tüm gönderiler için toplu bir şekilde gizleyebilir, dilerseniz de bu işlemi tek tek yapabilirsiniz.

AYRICA: Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram Gönderi Beğeni Sayısını Gizleme Nasıl Yapılır?

Bunun için öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım ve akabinde "Profil" bağlantısına tıklayalım.

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Tek bir gönderinizin beğeni sayısını gizlemek istiyor iseniz, ilgili gönderinizi seçin ve hemen sağ üst köşesindeki üç nokta bağlantısına tıklayın.

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AYRICA: Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Akabinde, açılan menüde “Beğenme sayısını gizle” seçeneğini aktifleştirin.

Toplu bir şekilde, tüm gönderilerinizdeki beğenme sayısını gizlemek için ise, profili görüntüleyin yine ve akabinde profilde iken sağ üst köşedeki ikona tıklayın.

Açılan menüde "Ayarlar ve gizlilik" bağlantısını tercih edin.

Bir sonraki ekranda, “Beğenmeleri gizle” özelliğini bulun.

Bu kısımda, Instagram gönderilerinize gelen beğenme sayılarını gizleyebileceksiniz, bunun için “Beğenmeleri gizle” seçeneğini aktifleştirmeniz yeterli olacaktır. Eğer beğenmeleri gizlemekten vazgeçer iseniz, bu butonu deaktif edebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Instagram gönderi beğeni sayısını gizleme nasıl yapılır? Instagram toplu beğenme sayısı nasıl gizlenir? bu içeriğimizde bilmeyen kullanıcılar için detayları ile bu sorunun cevaplarını paylaşmaya özen gösterdik. Tercih tamamen sizin.