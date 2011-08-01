Eğer Instagram’ı uzun bir süredir kullanıyor iseniz, muhtemelen birçok gönderi paylaşmış olabilirsiniz. Elbette bu kişiden kişiye değişebilir. Birçok kişi, eskiden paylaşmış olduğu gönderileri tek tek siliyor olabilir ancak eğer silmek istemez iseniz, Instagram’ın gönderi gizleme özelliğini kullanarak profilinizde görünmesini istemediğiniz gönderileri kaldırabilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram profildeki gönderileri gizleme nasıl yapılır? adım adım sizlere aktarıyor olacağız. Dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

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Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram hesabınıza giriş yapın öncelikle ve akabinde Profil bağlantısına tıklayın.

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Akabinde profilinizdeki kaldırmak istediğiniz bir gönderinin üzerine tıklayın ve gönderinin hemen sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın.

Karşınıza gelen ayarlar ekranında, "Arşivle" seçeneğine tıklayın. Böylelikle profilinizde doğrudan kaldırmak istemediğiniz bir gönderiyi arşive atarak gizlemiş olacaksınız.

Bu içeriğimizde sizlerle Instagram profildeki gönderileri gizleme nasıl yapılır? bilmeyen kullanıcılar için detayları ile aktarmaya çalıştık. Gönderilerinizi arşivleyerek profilden kaldırabilirsiniz, böylelikle dilediğiniz zaman arşive girerek gönderilerinizi tekrar profilinize ekleyebilirsiniz, hepsi bu kadar.