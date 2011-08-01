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Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:37 - Tarih: 25 Haziran 2023 - Yorum: 0

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InstagramEğer Instagram’ı uzun bir süredir kullanıyor iseniz, muhtemelen birçok gönderi paylaşmış olabilirsiniz. Elbette bu kişiden kişiye değişebilir. Birçok kişi, eskiden paylaşmış olduğu gönderileri tek tek siliyor olabilir ancak eğer silmek istemez iseniz, Instagram’ın gönderi gizleme özelliğini kullanarak profilinizde görünmesini istemediğiniz gönderileri kaldırabilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram profildeki gönderileri gizleme nasıl yapılır? adım adım sizlere aktarıyor olacağız. Dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

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Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Instagram hesabınıza giriş yapın öncelikle ve akabinde Profil bağlantısına tıklayın.

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Instagram Mobil Profil Resmi
  • Akabinde profilinizdeki kaldırmak istediğiniz bir gönderinin üzerine tıklayın ve gönderinin hemen sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın.
Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Karşınıza gelen ayarlar ekranında, "Arşivle" seçeneğine tıklayın. Böylelikle profilinizde doğrudan kaldırmak istemediğiniz bir gönderiyi arşive atarak gizlemiş olacaksınız.
Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır? - 2

Bu içeriğimizde sizlerle Instagram profildeki gönderileri gizleme nasıl yapılır? bilmeyen kullanıcılar için detayları ile aktarmaya çalıştık. Gönderilerinizi arşivleyerek profilden kaldırabilirsiniz, böylelikle dilediğiniz zaman arşive girerek gönderilerinizi tekrar profilinize ekleyebilirsiniz, hepsi bu kadar.


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