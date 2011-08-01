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Instagram Etiketlenmek İstemiyorum (Çözüm Yöntemi)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:21 - Tarih: 03 Mart 2022 - Yorum: 0

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Instagram Etiketlenmek İstemiyorum (Çözüm Yöntemi)Instagram ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, instagram etiketleme kapatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yani "instagram etiketlenmek istemiyorum," diyorsanız, elbette bu yönde bir ayar mevcut durumdadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, kimsenin sizi gönderilerinde v.b. etiketlemesini istemiyorsanız, devre dışı bırakabilirsiniz.

AYRICA: Instagram Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram Etiketlenmek İstemiyorum (Çözüm Yöntemi)

Instagram Etiketlenmek İstemiyorum

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Instagram Etiketlenmek İstemiyorum 1

2) Gizlilik ve Güvenlik bölümüne giriş yapıyoruz.

Instagram Etiketlenmek İstemiyorum 2

3) Şu Kişilerden Etiketlere İzin Ver başlığı altındaki Hiç Kimse adlı seçeneği seçerek, işlemleri tamamlayabiliriz.

Instagram Etiketlenmek İstemiyorum 3

Instagram'da etiketlenmek istemiyorum diyorsanız, yukarıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır. Gizliliğinize önem veriyor iseniz, yukarıdaki adımları izleyerek etiketleme özelliğini kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bilmeyen Instagram kullanıcıları için faydalı olmasını dileriz.


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