Instagram'da farklı bir kullanıcının sizin hesabınızdan bahsedebilmesi konusunda bir ayar mevcut. Yani dilerseniz, instagram bahsetme kapatma mümkün kılınmıştır. Bu şekilde, kimse sizin hesabınızdan "@profiliniz" şeklinde bahsedemez. Gizliliğe önem veriyor iseniz, bu işlemi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Instagram'da Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Gizlilik ve Güvenlik bölümüne giriş yapalım.

3) Bahsetmeler başlığı altındaki "Hiç Kimse" seçeneğine onay verebiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, instagram bahsetme kapatmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiş olduk. Hiçbir Instagram kullanıcısının hikâyelerinde, yorumlarında ve canlı yayınlarında sizden bahsedebilmesini istemiyor iseniz, yukarıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...