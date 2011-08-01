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Instagram'da Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:25 - Tarih: 22 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Instagram'da Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?Instagram'a ilk kayıt olduğunuzda belirlediğiniz ad bilgisini, daha sonra dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ad ve soyad bilgisine ek olarak, bir takma ad da belirleyebilirsiniz. Ancak instagram ad değiştirme işlemini 14 günde yalnızca iki kez yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Instagram isim değiştirme işlemi ile ilgili olarak, aşağıdaki adımları izleyip bilgi edinebilir, akabinde ise uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Instagram'da Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram'da Ad Değiştirmek

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Instagram'da İsim Değiştirmek 1

2) Ardından Adın adlı kutucuğu dolduruyoruz.

Instagram'da İsim Değiştirmek 2

3) Gönder butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Instagram'da İsim Değiştirmek 3

Bu içeriğimizde, instagram ad (isim) değiştirme işlemi ile ilgili yönergeleri sizlerle paylaşmış olduk. Yukarıdaki adımları izleyerek siz de, instagram ad değiştirme yönünde aksiyon alabilir ve belirtmiş olduğumuz gibi 14 gün içerisinde sadece iki kez bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyen yeni kullanıcılar için ise faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.


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