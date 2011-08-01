Instagram'a ilk kayıt olduğunuzda belirlediğiniz ad bilgisini, daha sonra dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ad ve soyad bilgisine ek olarak, bir takma ad da belirleyebilirsiniz. Ancak instagram ad değiştirme işlemini 14 günde yalnızca iki kez yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Instagram isim değiştirme işlemi ile ilgili olarak, aşağıdaki adımları izleyip bilgi edinebilir, akabinde ise uygulamayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: Instagram Takipten Çıkanları Nasıl Anlarım? (Programsız Bulma)

Instagram'da Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Adın adlı kutucuğu dolduruyoruz.

3) Gönder butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde, instagram ad (isim) değiştirme işlemi ile ilgili yönergeleri sizlerle paylaşmış olduk. Yukarıdaki adımları izleyerek siz de, instagram ad değiştirme yönünde aksiyon alabilir ve belirtmiş olduğumuz gibi 14 gün içerisinde sadece iki kez bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyen yeni kullanıcılar için ise faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.