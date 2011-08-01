Instagram ile ilgili ipuçlarını aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, instagram etiketleme kapatma ve instagram bahsetme kapatma yönünde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlere, instagram beğenme ve görüntüleme sayılarını gizleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Diğer hesaplardaki gönderilerde beğenme ve görüntüleme sayılarını görmek istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Gizlilik ve Güvenlik bölümüne girelim.

3) Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizle alanına geliyoruz.

4) Karşısındaki butona bir kere tıklayarak aktif hâle getirebiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, instagram beğenme ve görüntüleme sayılarını gizlemek hakkında bilgi aktarımı sağlamış olduk. Umarız bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir anlatım olmuştur. Bir başka benzeri Instagram içeriğimizde ise görüşmek üzere. Hoşça kalın.