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Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:25 - Tarih: 04 Mart 2022 - Yorum: 0

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Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme Nasıl Yapılır?Instagram ile ilgili ipuçlarını aktarmaya ara vermeden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, instagram etiketleme kapatma ve instagram bahsetme kapatma yönünde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlere, instagram beğenme ve görüntüleme sayılarını gizleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Diğer hesaplardaki gönderilerde beğenme ve görüntüleme sayılarını görmek istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Instagram'da Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizlemek

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme 1

2) Ardından Gizlilik ve Güvenlik bölümüne girelim.

Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme 2

3) Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizle alanına geliyoruz.

Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme 3

4) Karşısındaki butona bir kere tıklayarak aktif hâle getirebiliriz.

Instagram Beğenme ve Görüntüleme Sayılarını Gizleme 4

Bu içeriğimizde sizler için, instagram beğenme ve görüntüleme sayılarını gizlemek hakkında bilgi aktarımı sağlamış olduk. Umarız bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir anlatım olmuştur. Bir başka benzeri Instagram içeriğimizde ise görüşmek üzere. Hoşça kalın.


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