Instagram hesabını kullanırken, istenmeyen birçok kişiden arkadaşlık isteği ya da mesaj isteği aldığınızı görebilirsiniz. Aslında bu durum siz aktif olarak Instagram’ı kullanmasanız da sık sık yaşanan ve nedenini anlayamadığınız bir durum olabilir. Bunun bir nedeni de, Instagram’ın benzer hesapları takip etme algoritmasından kaynaklanmaktadır. Bu algoritma insanlara, takip ettikleri benzer hesaplara benzeyen Instagram hesaplarını takip etmeleri için tavsiye olarak önerir. Sizlerin hesapları da benzer hesapları takip eden kişilere tavsiye olarak gösteriliyor olabilir. Eğer dilerseniz sizler, ilgili bu özelliği kaldırarak olası takip veya mesaj isteklerinin önüne geçebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram tavsiye edilen hesaplardan kendi hesabınızı nasıl kaldırabilirsiniz? adım adım anlatıyor olacağız.

Instagram Tavsiye Edilen Hesaplardan Kendi Hesabınızı Nasıl Kaldırabilirsiniz?

Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım ve akabinde profil resmi bağlantısına tıklayalım.

Akabinde açılan menüden "Ayarlar" ögesini tercih edelim.

Ayarlar ekranına geldiğimizde, burada "Benzer Hesap Önerileri" seçeneğindeki tik işaretini kaldıralım.

Tik işaretini kaldırdıktan sonra "Gönder" butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Instagram tavsiye edilen hesaplardan kendi hesabınızı nasıl kaldırabilirsiniz? detayları ile aktarmaya gayret ettik. Benzer hesap önerileri seçeneğini devre dışı bırakarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar…