Instagram’ı aktif olarak kullanırken, gelen hiçbir bildirimi kaçırmak istemiyor olabilirsiniz. Eğer dilerseniz, Instagram’dan gelebilecek bildirimleri Instagram hesabınıza kayıtlı e-postanızda da görüntüleyebilmek için, e-posta bildirim ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram e-posta bildirim ayarları nasıl düzenlenir? sizlere de aktarıyor olacağız.

Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım, akabinde profil resmi bağlantısına tıklayalım.

Açılan ekranda "Ayarlar" ögesine gelelim.

Ayarlar sayfasında iken, sol menüden "E-posta Bildirimleri" seçeneğini tercih edelim.

Burada, dilediğiniz seçeneği aktif bırakarak ya da devre dışı bırakarak Instagram’dan gelen e-posta bildirimlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle Instagram e-posta bildirim ayarlarını düzenleme nasıl yapılır? sizlerle paylaştık. Dileriz faydalı bir anlatım olmuştur.