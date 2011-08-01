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Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 17:09 - Tarih: 11 Haziran 2023 - Yorum: 0

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InstagramInstagram’ı aktif olarak kullanırken, gelen hiçbir bildirimi kaçırmak istemiyor olabilirsiniz. Eğer dilerseniz, Instagram’dan gelebilecek bildirimleri Instagram hesabınıza kayıtlı e-postanızda da görüntüleyebilmek için, e-posta bildirim ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram e-posta bildirim ayarları nasıl düzenlenir? sizlere de aktarıyor olacağız.

Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım, akabinde profil resmi bağlantısına tıklayalım.
Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Açılan ekranda "Ayarlar" ögesine gelelim.
Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır? - 2
  • Ayarlar sayfasında iken, sol menüden "E-posta Bildirimleri" seçeneğini tercih edelim.
Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır? - 3
  • Burada, dilediğiniz seçeneği aktif bırakarak ya da devre dışı bırakarak Instagram’dan gelen e-posta bildirimlerinizi düzenleyebilirsiniz.
Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır? - 4

Bu içeriğimizde sizlerle Instagram e-posta bildirim ayarlarını düzenleme nasıl yapılır? sizlerle paylaştık. Dileriz faydalı bir anlatım olmuştur.


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