Instagram’ı aktif olarak kullanırken, gelen hiçbir bildirimi kaçırmak istemiyor olabilirsiniz. Eğer dilerseniz, Instagram’dan gelebilecek bildirimleri Instagram hesabınıza kayıtlı e-postanızda da görüntüleyebilmek için, e-posta bildirim ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram e-posta bildirim ayarları nasıl düzenlenir? sizlere de aktarıyor olacağız.
Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır?
- Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım, akabinde profil resmi bağlantısına tıklayalım.
- Açılan ekranda "Ayarlar" ögesine gelelim.
- Ayarlar sayfasında iken, sol menüden "E-posta Bildirimleri" seçeneğini tercih edelim.
- Burada, dilediğiniz seçeneği aktif bırakarak ya da devre dışı bırakarak Instagram’dan gelen e-posta bildirimlerinizi düzenleyebilirsiniz.
Bu içeriğimizde sizlerle Instagram e-posta bildirim ayarlarını düzenleme nasıl yapılır? sizlerle paylaştık. Dileriz faydalı bir anlatım olmuştur.
Yorum bulunmamaktadır.