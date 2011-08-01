Instagramda sık vakit geçiriyor iseniz, geçmiş zamanlarda hesap hareketlerinizi, takip ettiğiniz kişiler, beğenileriniz, mesajlarınız vb. daha birçok bilgileri indirmeyi düşünebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram hesap bilgileri indirme nasıl yapılır? ayrıntıları ile bu konudan bahsediyor olacağız.

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Instagram Hesap Bilgileri İndirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım ve profilimizi görüntüleyelim.

ve profilimizi görüntüleyelim. Akabinde sağ üst köşedeki, işaretlediğimiz ikona tıklayalım.

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Açılan pencerede, “Hareketlerin” özelliğine tıklayalım.

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Hareketlerin ekranında, en aşağıda “Bilgilerini İndir” bağlantısını açalım.

Bilgilerini indir ekranında, e-posta adresinizi girmeniz istenir. Bilgilerinizi oluşturan dosya, Instagram tarafından, bu e-posta adresinize gönderilir. E-posta adresini girelim ve "İndirme Talep Et" butonuna basalım.

Akabinde Instagram şifrenizi girin.

Şifreyi de girdikten sonra, indirme talebinizi gönderdiğinize dair bir bildirim ekranı karşınıza çıkacaktır. 14 gün içerisinde dosyanın gönderileceği bildirilir, ancak genellikle birkaç dakika içerisinde bilgileriniz hazır olacaktır.

E-posta bildiriminizde, Instagram hesap bilgileri bildirimini görmelisiniz. Oluşturduğunuz bilgi indirme talebinden sonra, bilgileriniz dosya şeklinde e-posta adresine gönderilir. E-postayı görüntüledikten sonra “Bilgileri İndir” bağlantısına tıklayın ve akabinde Instagram şifrenizi girerek bilgilerinizi indirin. Bütün işlemler bu kadar.

Instagram hesap bilgileri indirme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.