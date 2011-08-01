Instagram’ı aktif olarak kullanıyor iseniz eğer, hikaye ve gönderi paylaşımlarınız çok fazla olabilir. Özellikle, biliyorsunuz ki hikaye paylaşımları kısıtlı sürelerinden dolayı hemen silinip gitmektedir ancak Instagram’ın arşiv özelliği ile paylaştığınız bütün hikayelere tekrar ulaşabilmeniz mümkündür. Aynı şekilde arşive kaldırdığınız, profilde gizlediğiniz gönderilerinizi de tekrar profilinizde paylaşabilirsiniz, bu konuyla ilgili detayları aktardığımız bir yazıyı da sizlerle daha önce paylaşmış idik.

Bu içeriğimizde ise, Instagram hikaye, gönderi ve canlı yayın arşivleri nasıl görüntülenir? Arşive kaldırılan canlı yayın paylaşımları ve hikayeleri görüntüleme nasıl yapılır? adım adım anlatmak istiyoruz.

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Instagram Hikaye, Gönderi ve Canlı Yayın Arşivleri Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle mobil Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz ve akabinde profil bağlantısına tıklıyoruz.

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Sonrasında ise profilde iken sağ üst köşedeki ikona tıklıyoruz.

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Gelen menüde “Arşiv” yazan kısmı açıyoruz.

Son olarak burada, gönderi arşivlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Hikaye ve canlı yayın arşivleri için, "Gönderi Arşivi" yazan kısmın yanındaki ikona tıklıyoruz.

Hikayeler, Gönderi ve Canlı Yayın Arşivi sayfalarına tek tek bakarak dilediğiniz paylaşımlarınızı tekrar paylaşabilir, arşivinizi kontrol edebilir ve dilerseniz paylaşımlarınızı silebilirsiniz. Tercih tamamen sizlerin.

Bu içeriğimizde sizlere, Instagram hikaye, gönderi ve canlı yayın arşivleri nasıl görüntülenir? sorusunun cevabını adım adım gösterdik. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını arzu ediyoruz.