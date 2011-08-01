Instagram gönderilerinde mutlaka denk gelmişsinizdir, yapılan yorumlarda GIF paylaşımları dikkat çekmektedir. Eğer dilerseniz, sizler de gönderilerinize GIF yorumları yapılmasına izin verebilir, dilerseniz de GIF yorumları yapılmasını istemiyor iseniz bu yönde aksiyon alabilirsiniz ve GIF yorumlarının yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram gönderilere GIF yorumları yapılmasına izin verme - izin kaldırma nasıl yapılır? GIF içerikli yorumlara izin verme - GIF içerikli yorumların yapılmasını engelleme nasıl olur? sizlerle paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: Instagram Gönderileri Yoruma Açma - Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram GIF İçerikli Yorumlara İzin Verme - GIF İçerikli Yorumları Engelleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Instagram hesabımıza giriş yapalım ve sonrasında profil bağlantısına gelelim.

AYRICA: Instagram Özel Kişilerin Yorumlarını Engelleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Hikaye, Gönderi ve Canlı Yayın Arşivleri Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Akabinde ise profilde iken, sağ üst köşedeki ikona tıklayalım.

AYRICA: Instagram Gönderi Beğeni Sayısını Gizleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Açılan menüden “Ayarlar ve gizlilik” ögesini tercih edelim.

AYRICA: Instagram Tavsiye Edilen Hesaplardan Kendi Hesabınızı Nasıl Kaldırabilirsiniz?

AYRICA: Instagram E-Posta Bildirim Ayarlarını Düzenleme Nasıl Yapılır?

Ayarlar ekranında biraz aşağıya inelim ve “Yorumlar” bağlantısını bulup, açalım.

AYRICA: Instagram Hesap Bilgileri İndirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Profildeki Gönderileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Eğer GIF yorumlarına izin vermek istiyor iseniz, “ GIF İçerikli Yorumlara İzin Ver ” seçeneğini aktif hale getirelim.

” seçeneğini aktif hale getirelim. GIF içerikli yorumlar yapılmasını istemiyor iseniz, bu özelliği deaktif yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle Instagram GIF içerikli yorumlara izin verme, GIF içerikli yorumların yapılmasını engelleme nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya çalıştık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.