Hamilelikte Krizantem (Kasımpatı) Çayı İçilir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kasımpatı çayı içilir mi?" Hamilelikte krizantem çayı içilir mi? sorusunu sorabilirsiniz. Eğer daha önceden krizantem (kasımpatı) çayı içtiyseniz ya da yeni olarak denemek istiyorsanız, bu soruyu sorabilirsiniz. Gebelik sürecinizde beslenmeniz içerisine yeni bir şeylerin eklenmesi ya da içeceklerin hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için önemli olduğu bilindiğinden bu tarz sorular tabii ki sorulmalıdır. Gebelikte kasımpatı çayı hakkında sizler için bir yazı hazırladık. Yazı içerisinde hamilelikte (gebelikte) bitki çayı içilir mi sorusu hakkında da bir şeyler yazacağız.

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Gebelik sürecinizde doktorunuz tarafından beslenme planınız düzenlenir ve talimatlarına uyarsınız. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Bilimsel adı krizantem olan kasımpatı, papatyagiller familyasına bağlı ve yaklaşık 30 türü bulunan bir bitki türüdür. Asya ve kuzeydoğu Avrupa'nın yerli çiçeği olan kasımpatı, Doğu Asya'da oldukça popülerdir. Yaklaşık 50 - 150 cm büyüklüğünde olabilen ve büyük çiçek başlarına sahip olan bu bitkinin yabanileri beyaz, sarı veya pembe renkler göstermektedir.

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Hamilelikte Krizantem (Kasımpatı) Çayı İçilir mi?

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Bitkisel çay konusu olduğunda doğal olarak çeşitli çiçekler önemli bir malzemedir. Krizantem (kasımpatı) çayı, sıcak suda bekletilerek demlenen kurutulmuş kasımpatı çiçeklerinden yapılmakla birlikte ortaya çıkan çay, saydam ve sarı renkte olup çok aromatik bir tada sahiptir.

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Krizantem (kasımpatı) çayının boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve gribe karşı iyi geldiği söylenmektedir. Ayrıca yüzdeki sivilcelere, varisli damarlara, ateroskleroz (damar sertliği) tedavisine, baş dönmesine, vücuttaki toksik maddelerin atımına ve hipertansiyona yararlı olduğu belirtilir.

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Ancak bitkisel ürünler hamilelik söz konusu olduğunda tartışma noktasıdır. Hamilelik diyetinize yeni yiyecek ve içecek dahil etmeden önce her zaman dediğimiz gibi doktorunuza danışmayı unutmayın. Özellikle bitkisel ürünler için ayrıca doktor talimatları daha önemlidir. Krizantem çayı, birçok faydalara sahip olsa da, çay poşeti içerisinde daha neler var bilinmemektedir. Bu nedenle hamile bir kadının doktora danışmadan herhangi bir ürünü tüketmesi güvenli değildir ve buna kasımpatı çayı da dahildir.

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Ayrıca anne adaylarının bu tarz bitkisel çay tüketimleri ile doğmamış bebeği etkileyebileceği için bu çayın içilmemesi gerektiğini söyleyenler de mevcuttur.

Hamilelikte (Gebelikte) Kasımpatı Çayı İçilir mi? Zararlı mı?

Kasımpatı çayı kafeinsiz olsa ve bu tarz bitki çaylarının tehlikeli olmadığını belirtenler olsa da, farklı bitkilerle yapıldığında tehlikeli olabilir. Bu nedenle doktorunuza danışmalı ve sınırlı şekilde alabileceğinizi söylerse o şekilde alınabilir. Sizin için uygun olmadığını belirtirse de ona göre davranıp, tüketmezsiniz.

Hamilelikte bitki çayı zararlı mı? konusunda da, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Koçoğlu, kış aylarında çok fazla tüketilen bitki çaylarının doğum ağrılarını başlatabilir, düşük ve erken doğuma neden olabileceği uyarısında bulundu. Bitki çaylarının doğal oluşundan tüketimi artsa ve sağlığa faydalı olsalar da, bazı bitki çaylarının etkileri daha kuvvetli olduğundan hamilelikte anne adayları için tehlikeli olabilmektedir.

Kışın içilen bazı bitki çayları fayda sağlasa bile örneğin 1 fincandan sonra içimlerde çarpıntı yapabilir. Ayrıca Gülay Koçoğlu, tansiyon, karaciğer ve böbrek hastalarının bu çayları çok tüketmemesini ya da dikkatli tüketmesini öneriyor. Ayrıca doktor, bitki çaylarının uzun süre demlenmemesini, fincanın içine sıcak suya atıldıktan 3-5 dakika sonra çıkartılması gerektiğini söylüyor. Bekletildiği takdirde içerisindeki maddeler daha yoğunlaştığından zararlı olabilir.

Hamilelikte krizantem (kasımpatı) çayı içmek konusundaki yazımızı okudunuz. Gebelik içerisinde kasımpatı çayı denemek istiyorsanız, doktorunuza danışarak deneyebilirsiniz. Ancak, daha güvenli içecekler tüketmenizi tavsiye ederiz. Farklı görüşleriniz ya da bu konuda doktorunuzun söylediği varsa, lütfen deneyimlerinizi ve tavsiyelerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz...

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