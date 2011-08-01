Güneş Işığının Faydaları Nelerdir? Güneşin Mucizevi Yararları

İnsanlar güneş ışığını gördüğü zaman, ister istemez rahatlarlar. Güneş ışığının faydaları ise saymakla bitmez. Yaz günlerinde insanın kendisini güneşe doğru çevirmesi ise elbette güzel bir durum. Çünkü güneşin cilt için faydaları da söz konusudur. Bu içeriğimizde sizlerle, konu başlığımızdan da belirli olduğu üzere, bu faydalar üzerine bilgiler sunacağız. Yaz günlerinde güneşe karşı bakış açınızın nasıl olması gerektiğine yönelik olarak, yararlı ipuçlarını siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşıyor olacağız. Hazırsanız, içeriğimizi kaleme alalım.

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Güneş Işığının Mucizevi Faydaları

D Vitamini Alınmasını Sağlar: D vitamini eksikliğinde, maalesef ki depresyon olmak üzere birçok mental açıdan rahatsızlıklar söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden doktorlar da, D vitaminine yönelik ilaçlar verebiliyor. Dolayısı ile güneş ışığı doğal olarak vücudumuza D vitamini sağladığı için, bu durum kendimizi daha dinç hissetmemizi sağlamaktadır. Ayrıca D vitamini sayesinde, kansızlık ve bağışıklık sistemi ile ilgili spesifik rahatsızlıkların ortaya çıkması da önlenmiş olur.

Kanser Riskini Azaltır: Güneş ışığının oldukça faydaları bulunmakta olup, bunlar arasında, bilhassa meme kanseri de başta olmak üzere, akciğer kanseri gibi sorunlara yakalanma riskini azaltır. Öğle vaktinde biraz bile olsa güneş ışığında bir yürüyüş, kesinlikle kansere yakalanma riskini minimize edecektir. Güneş ışığının kanser riskini azaltmasındaki en önemli etken ise, doğal bir şekilde D vitamini alınmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır.

Kemik Erimesine Karşı Korur: Yine, D vitamininden bahsediyor olacağız. D vitamininin kendisi, kemik gelişimi oldukça önemlidir. Çünkü kalsiyumun kemiklerde depolanması için D vitamini gerekmekte olup, bulunmaması durumunda ise, maalesef kalsiyumun da bir anlamı kalmamaktadır. Güneşe çıktığınızda, D vitamini açısından 10-15 dakikalık bir süre yeterli olacaktır. Çünkü fazlasında, yarardan çok zararı söz konusudur. D vitamini üretiminin verimliliği için, güneşten sonra banyo yapmanızın da faydası olacaktır.

Cildin Sağlıklı Kalmasını Sağlar: Güneşin faydaları üzerine genellikle D vitamininden bahsettik. Ancak buna ek olarak, güneşte bulunan E vitamini ve fosfor gibi kaynaklar, cilt bazında yaşanan problemlerin, enfeksiyonların iyileşmesinde fayda sağlamaktadır. Akne ve kepek gibi sorunlar açısından, güneş sayesinde kurtulabilirsiniz. Spesifik bir cilt sorununuz mevcut ise, çok da fazla güneş ışığında bulunmamanız gerekiyor. Çünkü uzmanlara göre cilt sorunları olan insanların, belirli çerçevede, zaman aralığında güneşe çıkması yeterli olacaktır.

Güneş ışığının faydaları üzerine kaleme aldığımız bu içeriğimizde sizlerle, faydalar hakkında ilgili maddeleri sıralamaya, açıklamaya çalıştık. Elbette, güneş ışığının birtakım zararları da yok değil. Bu yüzden lütfen, güneş ışığına çıkarken, bunu ölçülü bir şekilde yapmaya özen gösteriniz. Bir başka içeriğimizde ise, güneş ışığının zararları ile ilgili bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Sizin bu yönde bir görüş veya tecrübeniz var ise, yorum gönderebilirsiniz.