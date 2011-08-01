Gülme Gazı (Azot Protoksit) Nedir? Zararları Nelerdir?

"Gülme gazı nedir?" sorusu sosyal medya ve çeşitli sitelerde videolar görüldükten sonra merak edilen sorulardan biri oldu. Diğer bir adıyla Azot Protoksit (Nitroz oksit, N2O) olarak adlandırılan gülme gazı, dikkatleri çektiği için bazı gençler arasında "kullansak nasıl olur" merakını getirdi. Ancak gülme gazı (azot protoksit) zararları konusunda bilinçli olmalı ve dikkat edilmelidir. Zararsız gibi düşünülüp, rastgele bir kullanım yapılmamalıdır.

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Gülme Gazı (Azot Protoksit) Nedir?

Nitroz oksit, gülme gazı ya da mutluluk gazı olarak bilinir. N2O şeklinde formüle edilen bir kimyasal bileşik olan gaz, 1775 yılında Joseph Priestley tarafından üretildi. Sonrasında da Sir Humphrey Davy tarafından 1790'lı yıllarda popülerleştirildi.

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Oda sıcaklığında durabilen, yanıcı ve rengi olmayan azot protoksit, kullananların tabirine göre kullanım sırasında ağızda kötü bir tat bırakmamaktadır.

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Saf formda olan azot protoksit, oksijen içermediğinden dolayı uzun süre kullanılamaz ve yanlış kullanımlarda ciddi, hatta hayati problemlere neden olabilir. Bu nedenle klinik kullanımlarda kullanım süresini güvenli bir şekilde arttırmak adına içeriğine oksijen eklenmektedir. Karışımında asgari olarak %30 oksijen olması gerekirken, günümüzde %70 oksijen %30 azot protoksit şeklinde yapılmaktadır.

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Gülme Gazı Nerelerde Kullanılır?

Farklı kullanım yerlerine sahip olan gülme gazı, genellikle diş doktorları tarafından belirli hastalar (genellikle çocuklar) ve prosedürler için klinik bir sakinleştirici olarak,

Motorlu yarışlarda araçların motorları için güç çıkışını arttırmada ve roket motorlarında oksitleyici olarak,

Aerosol spreylerde püskürtmeyi sağlamak için itici güç olarak,

Bazı gıdalarda katkı olarak,

Çeşitli gıdaların paketlenmesinde bakteri oluşumunu engellemek için paketleri doldurmak için kullanılmaktadır.

Ayrıca tıbbi kullanımlarında doktorun ve diğer personellerin etkilenmemesi için hastaya maske takılması suretiyle verilir. Etki süresi gülme gazının oranına ve verilen süreye göre değişir.

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Gülme Gazı (Azot Protoksit) Zararları Nelerdir?

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Yatıştırıcı etkisinden dolayı gülme gazı yaygın bir şekilde kullanımı dışına çıkartılarak suistimal edilmektedir. Tekil olarak solunduğunda etkisi birkaç dakika sürdüğü için yanlış amaçlarla kullanan kişiler uzun süre kullanma yoluna gitmektedir. Bu da, ciddi yan etkileri nedeniyle gülme gazı zararları konusunu gündeme getiriyor.

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Uzun süreli kullanılan gülme gazı, nefes alımını engelleyerek akciğerlere yapılması gereken hava tedarikini etkiler ve beynin hasar görmesine neden olabilir. Bu da, koma ile sonuçlanabilir.

Gülme gazı yan etkileri içerisinde en yaygın olanı bulantıdır. Gülme gazı miktarı %70'den fazla ise mide bulantısı görülmektedir.

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Eğer karışımın %90'dan fazlası gülme gazı (azot protoksit) içeriyorsa, kişi bilinci kaybedebilir ve oksijen yetersizliğinden (boğulma) dolayı beyin ve organ hasarına (akciğer çökmesi) kadar gidebilir. Olası olarak zatürre (pinömoni), cerrahi yara enfeksiyonları ve kalp krizi görülebilir.

Gülme gazı zararları arasında kol ve bacaklarda uyuşukluk, yorgunluk, baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir. Ayrıca B12 vitamin rezervlerini etkilediğinden eksikliğine sebep olabilir ve zihin karışıklığı gibi nörolojik problemler doğurabilir.

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Kısa vadeli kullanımlarının yanı sıra düzenli kullanımlarda sinir hasarı, dikkat eksikliği, motor bozuklukları ve eklem uyuşmaları gibi uzun süreli etkiler bırakabilir.

Astım ya da diğer solunum yolu rahatsızlığı olanlarda, hipertansiyonlularda ve hamile kadınlarda çeşitli problemlere sebep olduğundan kullanılmamalıdır.

Karaciğer, böbrek ve beyin bile zarar görebileceği gibi kadınlarda kanser riski artışında bağlantısı vardır. Ayrıca uzun süreli kullanımında kemik iliğindeki kan hücrelerinin yetersizliğinden megaloblastik anemi gelişebilir.

Gülme gazı (azot protoksit), bazı tıbbi amaçlar için doktor kontrolünde olduğundan güvenli kabul edilse de, yan etkileri görmezlikten gelinemez. Bu nedenle eğlence amaçlı kullanımı için denenmemeli ve kullanımı durumlarında asla araç kullanılmamalıdır. Gülme gazı zararları göz önüne alındığında eğlence için kullanılmaması gerektiği, normal düşünebilen insanlar için, bilinen bir şeydir.