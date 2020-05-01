Genital Bölgede Kaşıntı - Vajinal Kaşıntı Neden Olur?

Birçok kadının vajinal kaşıntı durumundan muzdarip olduğunu dile getirmek yanlış olmaz. Genital bölge kaşıntısı meydana geldiği zaman, günlük hayatınızı zor bir girdaba sürükleyebilir, rahatsız edici anlar yaşamanıza sebebiyet verebilir. Dolayısı ile kesinlikle, bu durumun nedensiz olmadığının altını çizmemiz gerekmektedir. Genital kaşıntı neden olur ve vajina kaşıntısı nasıl geçer gibi soru işaretlerini gidermek adına, sizler için güzel ve detaylı bir içerik oluşturmak istedik.

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Bu husus, birçok kere vajinal mantar hastalığının da göstergesi olabilmektedir. Ancak tek sebep bu olmamakla birlikte, çok fazla doğum kontrolü haplarının kullanımı ve bunun beraberinde yararlı bakterilerin ölümü ile vajinal kaşıntı meydana gelmesi de olasılıklar arasında yer almaktadır.

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Ancak bu sorunu yaşadığınıza eminseniz, yapmanız ilk iş alanında uzman bir jinekolog ile görüşme sağlamak olmalıdır. Biz yine de sizleri bilgilendirmek adına detayların altını çiziyor olacağız. İşte genital bölge kaşıntısı ve sebepleri...

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Genital Bölgede Kaşıntı Neden Olur? Vajina Kaşıntı Sebepleri

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Ped Kullanımına Dikkat: Birçok kadının güzel kokusundan ötürü tercih ettiği "kokulu pedler," maalesef ki olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilir. Çünkü bu gibi pedlerin içerisinde bulunan birtakım kimyasal maddeler, zamanla vajinal kaşıntıya sebep olabilmektedir.

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Bu yüzden daha farklı, ilginç pedler kullanmak yerine, doğal pedleri tercih etmenizde fayda var. Çünkü bir pedin içerisindeki kimyasal maddeler ne kadar çok ise, bu durum uzun vadede sağlık sorunları yaşamanıza yol açabilmektedir.

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ÖNEMLİ > Zaman zaman aklınıza, "ped ne sıklıkla değiştirilmeli," gibi sorular gelebilir. Normaldir. Ancak şunu unutmayın ki, aynı pedi uzun süreli kullanmak da genital bölgede kaşıntıya yol açabilir. Gerek sağlığınız, gerek kişisel hijyeniniz adına pedinizi sıklıkla değiştirmeniz daha iyi olabilir. Çünkü uzun süreli ped kullanımı, mikropların çoğalmasını sağlayabilir. En sağlıklısı, gün içerisinde birkaç kez yeni ped kullanımı sağlamaktır.

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Dar Kıyafetleri de Unutmayalım: Kadınlar daha güzel görünmek adına dar kıyafetler tercih edebilir, en azından birçoğu için bu doğru bir gerçek. Ancak unutmamalısınız ki, her ne kadar sizi güzel gösterebilecek olsa da, bu gibi dar kıyafetler, zamanla terlediğinizde, özel bölgenize etki edebilir ve kaşıntı durumunu meydana çıkarabilir.

Gelelim, çözüm yöntemine. Eğer ki dar kıyafet giymeye devam etmek istiyorsanız, mümkün olduğunca kaliteli ve pamuklu çamaşırlar tercih edin.

Doğum Kontrol Hapları: Elbette, doğum kontrol hapları tercih edilebilir. Ancak bunları kesinlikle doktor kontrolünde kullanmanız gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Çünkü kendi kafanıza göre kullanırsanız, bu durum zamanla vajinal bölgede kuruluk yapabileceği üzere, bu da kaşıntıya yol açabilir.

Eğer kullandığınız doğum kontrol hapının bu kaşıntıya neden olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen kullandığınız ilacı kesin ve hemen bir doktora başvurun.

Mantar Enfeksiyonu: Vajinal kaşıntı denildiği zaman, birçok açıdan ön plâna çıkan rahatsızlık maalesef ki mantar enfeksiyonu olarak karşımıza gelir. Bilhassa, yaz aylarında çok ıslak ya da nemli kıyafetlerin üzerinizde kalması, bu duruma yol açabilir.

Ayrıca doğum kontrol hapı, stres, antibiyotik kullanımı gibi durumlardan ötürü de meydana gelebilen mantar enfeksiyonu, yoğun bir kaşıntıya sebep olabileceği gibi, kokulu akıntı durumunu da beraberinde getirebilmektedir.

Kontakt Dermatit Kâbusunuz Olmasın: Özellikle ped, sabun veya pudra gibi şeyler ile ortaya çıkabilen kontakt dermatit, derinizde şişlik ve kaşıntı yaşamanıza sebep olabilir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken tek şey, uzman bir hekime başvurmak olacaktır.

Eğer kullandığınız (deodorant v.b.) gibi ürünlerden ötürü bu tip bir şeyin olabileceğini düşünüyorsanız, bu ürünleri bırakmalısınız ve bir uzman doktor bilgisine başvurmalısınız.

Vajinal Atrofi: Diğer bir adı ile vajinal kuruluk, birçok kadının yaşadığı bir durumdur. Herhangi bir enfeksiyondan ötürü meydana gelmez ve maalesef ki belirttiğimiz gibi birçok kişide bulunur.

Bilhassa, östrojen hormonunun düşük seviyede olmasından ötürü meydana gelen bu durum, vajinada kaşıntıya sebep veren bir diğer faktör olarak karşımıza çıkar. Ayrıca vajinada yanma hissi de bir diğer sebep olduğu rahatsızlıklardan yalnızca biridir.

Genital bölge kaşıntısı, görebileceğiniz gibi birçok sebep doğrultusunda meydana gelebilmekte olup, daha çok vajinal mantar ile bu durumun ortaya çıktığı söylenebilir. Eğer ki vajinal mantar durumuna sahip iseniz, bu süreçte kesinlikle bir cinsel ilişkide bulunmamanız tavsiye edilebilmektedir. Kafanıza göre de ilaç kullanmayın ve doktorunuzun tavsiyesi ile krem, ilaç kullanımına özen gösterin. Vajinal kaşıntı rahatsızlığından kurtulmak için uzman hekim görmeniz şart. Çok fazla oyalanmadan bu konuda aksiyon almanızda fayda bulunmaktadır. Sağlıklı günler dileriz...

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