Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır? (Video)

En büyük sorunlarımızdan biri olan her renk makyaj malzemesini bulamamamıza kesin çözüm geliyor. "Evde makyaj malzemesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı işte bu yazımızda! Youtube'dan ya da başka kaynaklardan izlediğimiz makyaj yapımı videolarını daima beğenir ve aynılarını kendimize de uygulamak isteriz. Ancak bir çoğunu videodaki kadar güzel uygulayamayız çünkü doğru makyaj malzemelerine sahip değilizdir.

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Mink isimli bir yazıcı bizlere ilginç bir deneyim sunuyor. Gördüklerinize inanamayacaksınız ama bu yazıcı makyaj malzemeleri üretiyor! Fardan pudraya, rujdan eyelinera, ojeden fondötene kadar birçok ürünü hiçbir kimyasal madde içermeden kendi evinizde üretebilirsiniz.

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Bu yazıcının en can alıcı noktası ise internet üzerinden izlediğiniz videolarda ya da gördüğünüz fotoğraflardaki makyaj malzemelerinin renklerini yakalayıp, bu renklerin tam da aynılarını üretmesidir.

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En can alıcı soruya gelecek olursak; peki, bu yazıcı nasıl çalışır? O da çok kolay. Herhangi bir video izliyorsunuz ve o göz kamaştırıcı ruj rengini gördünüz.

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Videoyu hemen durdurup yazıcınızı açıyorsunuz, ardından renk seçim aracı ile ekrandan videoda gördüğünüz rengi seçiyorsunuz. Yazıcınızın içine baz ruju yerleştirip sadece birkaç saniye bekliyorsunuz ve işte o Hollywood yıldızlarının elindeki ruj sizin yanınızda!

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Daha fazla bilgi için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

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