EYT yasasının onaylanmasından sonra, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş için EYT emeklilik başvuru süreci başladı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve bugün birçok vatandaş dilerlerse SGK binalarına giderek, dilerlerse de e-Devlet üzerinden başvurarak emekli olabilecekler. SGK binalarına gitmeye gerek kalmadan, e-Devlet üzerinden başvuru yapmak da oldukça kolay. Bu içeriğimizde, e-Devlet emeklilik (EYT) başvurusu nasıl yapılır? adım adım sizlere aktarmaya çalışacağız.

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e-Devlet Emeklilik (EYT) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapalım ve arama kutusuna, “gelir, emekli, aylık” gibi kelimelerden birini yazalım. Arama seçenekleri arasında çıkan, “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Bilgilerinin Verilmesi (Sosyal Güvenlik Kurumu)” seçeneğine tıklayalım. AYRICA: e-Devlet Ücretsiz SGK SMS Bilgilendirme Sistemi - Cep Telefonu Beyanı AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın! Açılan ekranda “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayalım. AYRICA: e-Devlet ile Üzerinize Kayıtlı Olan Telefon Hatlarını Sorgulayın! Yeni Başvuru ekranında “Tahsis Talep Türü” ve “Sigorta Türü” kısımlarından seçim yapmanız gerekir. AYRICA: Akıllı Telefonunuz Kaçak mı Kayıtlı mı? Hemen Öğrenin! AYRICA: Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır? Tahsis Talep Türü kısmından “Yaşlılık Aylığı” seçeneğini seçmelisiniz. Sigorta Türü kısmından ise, SSK kapsamına giren kişilerin “4A”, BAĞ-KUR aylığı talep edecek olan kişilerin ise “4B” tercihini yapması gerekir. Akabinde ise “Başvur” alanına tıklayın ve devam edin. Başvur alanına tıkladıktan sonra, bir sonraki sayfada T.C Kimlik bilgileri ve Ad - Soyad gibi bilgileriniz otomatik olarak gelecektir. Bu kısmın hemen altında bulunan; emekli maaşınızı hangi bankadan almak istiyor iseniz, banka seçimi yapılmalı ve açıklama kısmına ise seçtiğiniz bankanın size en yakın olan şubesini, maaşı almak istediğiniz şubenin ismini yazmalısınız. İletişim Bilgileri kısmında cep telefonunuzu, başına “0” eklemeden yazmalısınız. Dilerseniz ilgili kısma e-posta adresinizi de ekleyebilirsiniz. Adres ile ilgili kısımda, ikametgâh adresi sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir ancak tebliği farklı bir adrese talep ediyor iseniz, “Farklı Adres” kısmına talep ettiğiniz adresi yazmalısınız. “Aylık alıyor mu?” seçeneklerinden, Evet ya da Hayır seçeneklerinden mutlaka birisinin işaretlenmesi gerekir. Bu kısımda BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması gibi durumlar dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. İleri butonuna tıklayarak son sayfaya geçilir ve “Başvur” butonuna tıklayarak başvuru tamamlanmış olur. Başvuru bilgileriniz SGK’ya gönderilmiş olacaktır.

e-Devlet EYT Başvuru Ekranı için Tıklayınız! (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan)

SGK’nın Emeklilik başvurusu e-Devlet’ten nasıl yapılır? videolu anlatımını da aşağıdan izleyebilirsiniz.