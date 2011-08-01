EYT yasasının onaylanmasından sonra, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş için EYT emeklilik başvuru süreci başladı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve bugün birçok vatandaş dilerlerse SGK binalarına giderek, dilerlerse de e-Devlet üzerinden başvurarak emekli olabilecekler. SGK binalarına gitmeye gerek kalmadan, e-Devlet üzerinden başvuru yapmak da oldukça kolay. Bu içeriğimizde, e-Devlet emeklilik (EYT) başvurusu nasıl yapılır? adım adım sizlere aktarmaya çalışacağız.
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e-Devlet Emeklilik (EYT) Başvurusu Nasıl Yapılır?
- Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapalım ve arama kutusuna, “gelir, emekli, aylık” gibi kelimelerden birini yazalım. Arama seçenekleri arasında çıkan, “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Bilgilerinin Verilmesi (Sosyal Güvenlik Kurumu)” seçeneğine tıklayalım.
- Açılan ekranda “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayalım.
- Yeni Başvuru ekranında “Tahsis Talep Türü” ve “Sigorta Türü” kısımlarından seçim yapmanız gerekir.
- Tahsis Talep Türü kısmından “Yaşlılık Aylığı” seçeneğini seçmelisiniz.
- Sigorta Türü kısmından ise, SSK kapsamına giren kişilerin “4A”, BAĞ-KUR aylığı talep edecek olan kişilerin ise “4B” tercihini yapması gerekir. Akabinde ise “Başvur” alanına tıklayın ve devam edin.
- Başvur alanına tıkladıktan sonra, bir sonraki sayfada T.C Kimlik bilgileri ve Ad - Soyad gibi bilgileriniz otomatik olarak gelecektir.
- Bu kısmın hemen altında bulunan; emekli maaşınızı hangi bankadan almak istiyor iseniz, banka seçimi yapılmalı ve açıklama kısmına ise seçtiğiniz bankanın size en yakın olan şubesini, maaşı almak istediğiniz şubenin ismini yazmalısınız.
- İletişim Bilgileri kısmında cep telefonunuzu, başına “0” eklemeden yazmalısınız. Dilerseniz ilgili kısma e-posta adresinizi de ekleyebilirsiniz.
- Adres ile ilgili kısımda, ikametgâh adresi sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir ancak tebliği farklı bir adrese talep ediyor iseniz, “Farklı Adres” kısmına talep ettiğiniz adresi yazmalısınız.
- “Aylık alıyor mu?” seçeneklerinden, Evet ya da Hayır seçeneklerinden mutlaka birisinin işaretlenmesi gerekir. Bu kısımda BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması gibi durumlar dikkate alınarak tercih yapılmalıdır.
- İleri butonuna tıklayarak son sayfaya geçilir ve “Başvur” butonuna tıklayarak başvuru tamamlanmış olur. Başvuru bilgileriniz SGK’ya gönderilmiş olacaktır.
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e-Devlet EYT Başvuru Ekranı için Tıklayınız! (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan)
SGK’nın Emeklilik başvurusu e-Devlet’ten nasıl yapılır? videolu anlatımını da aşağıdan izleyebilirsiniz.
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