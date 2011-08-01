Düzenli Kitap Okumak için 6 Önemli Sebep

Kitap okumanın faydaları saymak ile bitmez. İnsanların günlük koşuşturma ve iş hayatı derken, kitap okumaya vakit ayırması pek de mümkün görünmüyor denilebilir. Ancak gerçek pek de böyle değil. Çünkü, önceliklerinizi doğru belirler iseniz, kitap okumak için de vakit yaratabilir, kendiniz için birçok fayda sağlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, düzenli kitap okumanın faydaları üzerine önemli gördüğümüz altı sebebi paylaşmak istiyoruz. Düzenli kitap okumaya başlamayı düşünen takipçilerimiz için de faydalı bir içerik olacaktır diye düşünüyoruz.

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Düzenli Kitap Okumanın Faydaları Nelerdir?

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1. Kelime Dağarcığını Genişletir: Hayatında hiç kitap okumayan bir insanın sahip olduğu iletişim becerisi ile, düzenli kitap okuyan bir kimsenin iletişim yapısı arasında çok fark vardır. Kitap okuyan insanların kelime dağarcığı daha geniş olduğu için, bu tip insanlar, kendilerini dinletme ve kendilerini başkalarına ifade etme konusunda oldukça yetkindirler. Dolayısı ile kelime dağarcığınızın daha da gelişmesi için, kitap okumanız bu yönde yeterince fayda sağlayacaktır.

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2. Hayâl Gücünü Artırır: Bazı insanlar hayâl kurma konusunda kendisini şanssız hisseder. Ancak bu bir bahane denilebilir. Çünkü, kitap okuyarak hayâl gücünüzü daha da artırmanız mümkündür. Okuyacağınız farklı konudaki hikâyeler doğrultusunda, sizin de hayâl kurma gücünüz, farklı düşüncelere sahip olabilmeniz de bir o kadar mümkün olacaktır. Dolayısı ile yaratıcılığınızı daha da artırmak adına, düzenli kitap okumanız oldukça yararlı olacaktır.

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3. Okuma ve Yazmayı Kuvvetlendirir: Kitap okuyan insanların okuma ve yazma becerisi daha kuvvetlidir. Çünkü farklı konulardaki kitapları düzenli olarak okumak, insanın bu yöndeki beceri gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu konu ile ilgili eksiklik yaşadığınızı düşünüyorsanız, o zaman düzenli olarak kitap okumaya başlamanız gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

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4. Özgüven Konusunda Yardımcıdır: Bazı insanların birçok konuda fikir sahibi olduğuna, ilgili konularda çok güzel ve detaylı konuşabildiğine, bilgi verebildiğine denk gelmiş olmalısınız. İşte bunun en temel sebebi, genel kültürün kitap okuyarak artması yönünde açıklanabilir. Eğer özgüven eksikliği yaşadığınızı düşünüyorsanız ve genel kültürünüzün de gelişmesini arzu ediyorsanız, kitap okumanız çok fayda sağlayacaktır. Özgüven, salt kitap okuyarak gelişmez ancak bu yönde eksiklik yaşayanlar için yarar sağlayacağı ise kesin bir gerçektir.

5. Bakış Açısını Değiştirir: Olaylara genellikle aynı şekilde tepki veriyor, bakıyorsanız, bu bir zaman sonra sizin için sıkıcı olabilir. Çünkü olaylara bakış açımız, aslında her şeydir ve çok önemlidir. İşte kitap okumak da bakış açınızın değişmesi, pozitif yönde gelişim göstermesi açısından, oldukça önem arz eder. Bu yüzden, düzenli kitap okuyarak, olaylara olan bakış açınızın daha da değişmesini, olumlu yönde gelişim göstermesini sağlayabilmektesiniz.

6. Başarılı Olunmasını Sağlar: Oldukça başarılı insanların hayatına baktığınızda, düzenli kitap okuduklarına denk gelebilirsiniz. Çünkü, kitap okumak hayatınızı düzene sokar ve yaptığınız iş konusunda da farklı bakış açıları edinmenizi sağlayacaktır. Bu yüzden, başarılı olmak adına düzenli kitap okumanız yeterince sağlıklı olacaktır. Kaldı ki, iş konusunda özellikle, motivasyon ve kişisel gelişim kitapları da okuyarak, bu yöndeki gelişiminiz açısından da kendinize faydalı olabilirsiniz.

Bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz ile, kitap okumanın faydaları üzerine altı adet maddeyi paylaşmış olduk. Düzenli kitap okumanın faydaları daha çok fazla şekilde detaylandırılabilir. Ancak kişisel olarak hayatınızı düzene sokmak, gelişim sağlamak ve bilgi haznenizi de geliştirmek için kitap okumanızı, bu eylemi ise düzenli olarak gerçekleştirmenizi tavsiye edebiliriz.