Blogger Güvenli mi? Blogger için Etkili Güvenlik Önlemleri

Bir zamanlar Evan Williams'ın da başında olduğu Pyra Labs tarafından ilk olarak geliştirilen Blogger, 1999'da kuruldu. Akabinde ilerleyen süreçte ise arama motoru devi Google tarafından satın alınan Blogger'ın, ortalama 2 milyon üzeri kullanıcıya ev sahipliği yaptığı biliniyor. Tamamen ücretsiz oluşu ve Google'ın sunucularında barındırma imkânı gibi olanakları ile rakiplerinden bir adım önde olduğu dile getirilebilmektedir. Blogger güvenli mi sorusunu soruyorsanız eğer ki, pek de endişeniz olmasın. Ancak Blogger güvenlik önlemleri çerçevesinde dile getirilebilecek birçok faktör de yok değil elbette.

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Biz de Teknobeyin.com olarak "blogger güvenlik önerileri" üzerine birkaç madde üzerinde durmak istiyoruz. En azından Blogger ile kalıcı ve stabil bir yola çıkmak istiyor iseniz, bu parametreleri de göz önünde bulundurarak, daha güvenli bir altyapı deneyimi yaşamanız mümkün olacaktır.

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Blogger Güvenli mi? Blogger ile Büyük Site Yapılabilir mi?

Birçok internet girişimcisinin bu yönde aklında sorular olabiliyor. Blogger'ın öncelikle bir blog servisi olduğunu hatırlayın. Yani içerik bazında ve JavaScript/jQuery bilgisi ile de kendinize özgü bir blog oluşturma konusunda hiçbir endişeniz olmamalıdır. Ancak bir e-ticaret sitesi veya daha karmaşık, kompleks bir servis de düşünmeyin. Çünkü Blogger açık kaynaklı olmadığı için, izin verilen erişim imkânları da doğal olarak sınırlıdır.

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Dolayısı ile "blogger güvenli mi," sorusu, "kesinlikle güvenli," şeklinde yanıtlanabilir. Ayrıca JavaScript üzerinde eklentiler yazabilme beceriniz var ise, oldukça özgün ve güzel tasarımlar da yaratabilmek mümkündür. Emin olabilirsiniz.

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Blogger Güvenlik Önlemleri - Blogger için Güvenliği Sağlamak

1) E-posta Adresinin Önemi: Bildiğiniz gibi, Blogger kullanmak için @gmail.com uzantılı bir e-posta adresi gerekmektedir. Bu yüzden, e-postanıza olan erişim, blogunuzu güvende tutmak açısından da önemli. E-posta adresinizin şifresini karmaşık tutun ve iki adımlı doğrulama kullanın. Ayrıca alternatif bir mail adresi de kullanın. İşte, hepsi tamamdır. Böylelikle, e-posta adresiniz güvende olacağı için, bu durum blogunuzun da altyapısal olarak güvende kalmasına yardımcı olacaktır.

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2) Eklentilere Dikkat: Blogger'ın altyapısı açık kaynak kodlu olmadığı için, bu yüzden çok farklı programlama dilleri kullanmaya da izin vermez. Ancak JavaScript ve jQuery gibi kütüphaneler ile eklenti geliştirmek mümkün kılınmıştır.

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Fakat, kullandığınız eklentilerin yapısını, detaylarını v.b. incelemeniz faydalı olacaktır. Bu yüzden, güvenlik için, çok fazla veya bilmediğiniz kaynaklardan eklenti kullanmamanızı tavsiye edebiliriz. Eğer ki kodlama bilginiz yok ise, güvenlik için, Blogger'ın sunduğu varsayılan eklentileri kullanmanızda yarar var. Bu şekilde, olası güvenlik sorunları da ortaya çıkmamış olacaktır.

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3) Bağlantı Yapısının Kontrolü: Blogger, Google altyapısına sahip olsa da, biz elimizden geldiğince, güvenlik bazında aksiyon almalıyız. Bu yüzden Blogger'a her zaman "https" protokolü ile bağlandığınızdan emin olun. Bu durum, bağlantınızın şifreli olduğunun göstergesidir. Ayrıca gerek güvenlik, gerek SEO için, blogunuzda da SSL kullanmanız yararınıza olacaktır. Zaten Blogger'da da SSL kullanımı, ücretsiz olarak mümkündür. Alan adınız olsun ya da olmasın, blogunuz için birkaç tıklama ile SSL servisini aktive edebilmeniz kesinlikle mümkün.

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4) Şifreli Temalar Hakkında: Blogger için geliştirilen bazı temalar, footer bölümü değiştirilemesin diye, şifreli bir şekilde sunulur. Bu durum, blogunuz için olası bir güvenlik sorununa yol açabilmektedir. Bu yüzden, tema yüklerken de dikkatli olmanızda fayda var. Blogger'ın standart temalarını kullanıp, düzenlemeniz en iyi güvenlik önlemi olacaktır. Blogger'a farklı veya daha güzel olduğuna inandığınız bir tema yüklemek istiyorsanız da, güvenilir kaynaklardan indirmenizde fayda var.

Blogger güvenlik önlemleri ile ilgili olan bu içeriğimizde, Blogger'da güvenliği sağlamak hakkında az da olsa faydalı maddeleri ele aldığımıza inanıyoruz. Blogger default hâli ile güvenli bir sistem. Ancak siz olası saldırı veya güvenlik bazında problemlerden korunmak istiyorsanız, yukarıdaki maddelere de önem vermeniz sağlıklı olacaktır. Bu yöndeki spesifik görüşlerinizi ise, yorum formumuz aracılığı ile diğer ziyaretçilerimiz ile de paylaşabilmektesiniz.