Seneler 2020'yi gösteriyor ve neredeyse bir blog sahibi olmayan insan kalmadı denilebilir. Dolayısı ile bizler de İnternet ekosisteminde yer almak adına, kendimize kolayca bir blog yaratabiliriz. Peki, başarılı blog yazarı olmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bu soru oldukça önemli. Çünkü sadece bir blog oluşturmak ve içerik girmek yeterli olmayacaktır. Çünkü bu işin bazı incelikleri var ve bunları bilip, uygulamak da gerekmektedir.

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Bu içeriğimizde ise, başarılı blog yazarı olmak için yapılması gerekenleri listeliyor olacağız. En azından böylelikle, blogunuzun başarılı bir ivme yakalaması için efor sarf ederken, bu listeye de göz atmanızın faydasını görebilmektesiniz. Dilerseniz hemen ilgili maddeleri inceliyor olacağız.

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Başarılı Blog Yazarı Olmak için 5 Gereken

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1) Doğru Domain Seçimi: İnsanların sizi hafızalarına kazıması için, iyi bir domain (alan adı) tercihinde bulunmanızda fayda var.

Örnek olarak, Teknobeyin.com kolay hatırlanabilen, yazılabilen ve okunabilen bir domain adresidir. Bu yüzden siz de blog oluşturmadan önce, kendinize kolay hatırlanabilecek ve marka olma potansiyeli taşıyan bir domain seçmeye özen göstermelisiniz.

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Domain adresinizin çok uzun olmamasına ve Türkçe karakter içermemesine özen gösterin. Çünkü her tarayıcı Türkçe karakterleri desteklemez.

2) Hızlı Bir Tasarım: Blogunuzun ziyaretçilerini göz önüne alarak, bir tasarım kodlamanızda fayda var. Bu yüzden sade, hızlı ve içeriklerin rahat okunabildiği bir tasarım seçmenizi tavsiye edebiliriz.

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Böylelikle, temanız rahat bir kullanım imkânı sunar ise, ziyaretçilerinizin tekrar blogunuza gelme olasılığı artacaktır. Bu yüzden çok fazla eklenti kullanmayın ve çok fazla JavaScript özelliklerinden yararlanmaya çalışmayın. Bu sitenizi yavaşlatabilir. Az ama öz bir şekilde hareket edin ve daima sade bir tema hazırlamaya çalışın.

3) Dikkatli Seçilmiş Başlıklar: Mutlaka ama mutlaka yazılarınızın başlıklarına dikkat etmelisiniz. İlgi çekici hem de arama motorlarına uygun, SEO'ya uygun başlıklar seçmelisiniz.

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Ayrıca içerik ile alakasız olan, abartılı veya yanlış bilgilendirme içeren başlıklar, size ziyaretçi kaybettirir. Dolayısı ile içeriğiniz ile uyumlu başlıklar seçmeniz uzun vadede daha fayda görmenizi sağlayacaktır.

4) Dilbilgisi Kuralları: Blogunuzun dil yapısı ne olursa olsun, samimi veya ciddi, kurumsal çerçevede yazıyor olsanız da, dilbilgisi kurallarına dikkat etmelisiniz. Bu sizin, blogunuza verdiğiniz önemin göstergesi olup, arama motorları açısından da önem arz etmektedir.

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Bu yüzden blogunuzdaki tasarımdaki, içeriklerdeki vb. tüm metinlere yönelik olarak dil bilgisi kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir.

5) Sosyal Medya Kullanımı: Başarılı blog yazarı olabilmek için, sadece blogunuza içerik girmeniz yeterli olmayacaktır. Yani sosyal medya kullanımı da sağlayarak, belirli bir ziyaretçi kitlesine sahip olabilirsiniz.

Facebook, Twitter, Pinterest gibi özellikle büyük plâtformları kullanmaya özen gösterin. Bu sayfalarınıza, blogunuza verdiğiniz önemin aynısını göstermeyi de unutmamalısınız.

Sonuç olarak, başarılı blog yazarı olmanın birçok püf noktası mevcut. Ancak yukarıdaki temel maddelere de özen gösterirseniz, başarılı olmanız yüksek olasılıkla mümkün olacaktır. Bu yüzden blogunuza gerçek bir iş gibi özen gösterirseniz, olasılıkla uzun vadede siz kazançlı çıkacaksınız.

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