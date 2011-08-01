Ayrılık Acısını Atlatmak için 6 Faydalı Öneri

Hiçbir insan daha sonra ayrılmak için ilişki kurmaz. Ancak hayat bu işte, ne olacağı belli değil. Ayrılık acısı yaşamayan insan ise pek yoktur. Fakat ayrıldıktan sonra ise depresyona girmek yerine, ayrılık acısını atlatmak için ayağa kalkıp, bir şeyler yapmanızın farkında olmalısınız. Bu yüzden, geleceğiniz için, zor da olsa, bu ayrılık acısını hafifletmek için birtakım gerçekler olduğunu bilmelisiniz. Biz de Teknobeyin ekibi olarak sizlerle, bu yönde önemli ve faydalı gördüğümüz altı adet öneriyi paylaşmak istiyoruz. Umarız ihtiyacı olanlar için faydalı olacaktır.

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Ayrılık Acısını Yenmek - Ayrılık Acısını Hafifletmek

Artık Kabullenin: Bir insan ile uzun süreli ve mutlu giden bir ilişkiniz sona erdiğinde ve eskisi gibi olmayacağınızı bildiğiniz durumlarda, bu durumu kabullenmeniz gerekir. Yani her yemek yer iken, her müzik dinler iken aklınıza onunla yaşadıklarınızı getirmeniz, sizi daha dibe çekecektir. Bu yüzden, iyileşmek için, bu acıyı atlatmak için öncelikle kabullenmeniz gerekmektedir.

Suçlamayı Bırakın: Kadın veya erkek, ayrıldıktan sonra, sürekli kendisini suçlamaya başlar. Yani "acaba şöyle olsa böyle olur muydu," diye düşünerek hep kendisini hedef hâline getirir. Bu doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, sizi daha da üzecek süreçleri beraberinde getirecektir. Bu yüzden, olması gereken olduktan sonra, kendinizi suçlamaya devam etmeyin ve zamana, kaderinize güvenin.

Takip Etmeyin: Ayrıldıktan sonra birçok kişi, özellikle sosyal medya ile karşı tarafın ne yaptığını öğrenmek için, sürekli takip eder. Ancak bu durum, sizi daha da üzecektir. Eğer bir ayrılık gerçekleşti ise, nokta koymayı bilmelisiniz. Bu yüzden, ayrıldığınız kişiyi hiçbir yerden takip etmeyin. Kendinize, yeni bir sayfa açmak için fırsat tanıyın. Çünkü bunu hak ediyorsunuz.

Duygusal Dinlemeyin: Ayrılık acısı çekenler, ilk zamanlarda sürekli duygusal müzikler dinler. Hatta bu durum öyle bir boyuta gelebilir ki, kişinin mental sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlar. Bu yüzden, bilhassa ilk zamanlarda hiçbir şekilde duygusal müzikler, eski partnerinizi size hatırlatacak müzikler dinlemeyin. Müzik dinlemeyi seviyorsanız da, hareketli müzikler dinleyerek, elbette ruh hâlinizi iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

İşinize Odaklanın: Tek doğdunuz, tek başınıza da öleceksiniz. Bu belki acı bir gerçek ancak ayrılık acısını kabullenmeniz için, bu gerçeği de bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden, kendinize yeni hobiler bulabilir veya iş geliştirme konusunda daha da zaman harcayarak, aklınızdaki hüzün dolu anları unutmaya çalışabilirsiniz. Eğer ki işinize odaklanırsanız, sürekli olarak hüzünlü anıları tekrar hatırlamanıza da zaman kalmayacaktır. Kendinize mutlaka yeni bir hobi de bulun.

Sosyalleşmeyi Bilin: Uzun süreli bir ilişki bile olsa, ayrıldıktan sonra, kendinizi eve kapatmayın. Sosyalleşmeye, yeni insanlar tanımaya devam edin. Bu gibi aktiviteler, ruh hâlinizi olumlu yönde etkileyecek olup, ayrılık acısını atlatma açısından da faydalı olacaktır. Arkadaşlarınız ile, aileniz ile vakit geçirmeye çalışın. Sürekli yalnız kalmayın ve böylelikle çok karamsar düşüncelere dalmak yerine, pozitif insanlar ile vakit geçirerek, kendinizi mutlu etmeye çalışın.

Ayrılık acısını atlatmak için bu içeriğimizde sizlerle, birçok madde çerçevesinde bilgi paylaşarak, tavsiyelerde bulunmaya çalıştık. Ayrılık acısını yenmek imkânsız değil. Siz neleri aştınız, bunu mu aşamayacaksınız? En önemli şey ise, kabullenmek ve yola devam etmek. Sizin bu yönde farklı tavsiyeleriniz var ise, yorum göndererek, diğer okuyucularımız ile de paylaşmayı düşünebilirsiniz.