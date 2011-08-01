İlişkide Mutlu Olmak için 5 Önemli Yol

Birbirini seven iki insanın, yaşadıkları ilişkide mutlu olmaları, uzun süreli bir ilişkiye sahip olmaları için de önemlidir. Kadının ve erkeğin, birbirilerine saygı duymaları ve farklılıklarına rağmen, uyum içinde hareket etmeleri de bu yönde önem arz ediyor. Dolayısı ile, ilişkide mutlu olmak için atılması gereken birtakım adımlar ve dikkat edilmesi gereken bazı etmenler de yok der isek yalan olur. Bu yüzden, bu gibi detaylara dikkat etmek oldukça elzemdir. Biz de sizlerle, ilişkide mutluluğu korumak için bazı adımlardan, yollardan bahsetmek istiyoruz.

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İlişkide Mutlu Olmanın Yolları Nelerdir?

1) Ortak Gelecek Düşüncesi Olmalı: Erkeğin çocuk istemediği, kadının ise istediği bir ilişkide, hangi adım atılır ise atılsın, mutlaka bir pürüz çıkacaktır. Bu yüzden, ilişkide mutluluğu korumanın yollarından biri de, partnerlerin birbirleri ile ortak kararlar doğrultusunda bir gelecek düşüncesine sahip olmalarıdır. Böyle olunca, zorla bir şeylerin olması yerine, daha keyifli ve mutlu bir şekilde kararlar gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

2) İşin Anahtarı Sevgi ve Saygı: Bir ilişkide erkek ve kadın da eşit derecede sevgi ve saygıyı hak eder. Yani sevginin eşit derecede olanı, sağlıklı olacaktır. Eğer ki, partnerlerden birisinin sevgisi, diğerine göre daha az ise, olası problemler yakındır ve bu tip bir ilişkinin uzun süreli devamlılığı pek mümkün olmaz. Bu yüzden, kadın ve erkek, birbirlerine karşı eşit derecede sevgi ve saygı göstermelidirler.

3) Her Şey Farklılığı ile Güzel: Hiçbir ilişkide, erkek ve kadının karakteri, yapısı bir olmayacaktır. Sürekli, bu tip bir beklentide olmanız ise, sizi üzecektir. Olması gereken ise, farklılıklara saygı duyabilmektir. Erkeğin kendisine özgü farklılıkları, düşünceleri, tercihleri olabileceği gibi, kadın için de bu gibi durumlar geçerlidir. Bir ilişkide mutluluğu korumak için, mevcut farklılıklara da anlayış göstermek oldukça önemlidir.

4) Düşman Olmadığınızı Hatırlayın: Bazı ilişkilerde, sözde heyecanı kaybetmemek için, sürekli oyunlar veya denemeler olur. Bu pek de doğru değil. Çünkü karşınızda bir rakip veya düşmanınız yok. Bunu unutmamalısınız. Bu yüzden de, "ben daha baskınım, asıl sen daha baskın olmalısın," v.b. gibi sözler doğru değildir. Partnerlerin uyumu, ilişkinin sürdürülebilir olması açısından önemli olup, bir yarış içerisine girilmemesi ise bu yönde alınabilecek en doğru karardır.

5) Sürekli Değiştirmeye Çalışmayın: Yukarıda, farklılıklara saygı duymaktan bahsetmiştik. Örneğin, bazı kadınlar, erkeği değiştirmeye çalışırlar ve kendilerine bunu ise bir görev edinirler. Bu da doğru değil. Bir ilişkinin uzun süreli devam etmesi için, karşınızdaki partnerinizi olduğu gibi kabul etmek önemlidir. Yani sürekli değiştirme çabası, bir süre sonra yorucu olacaktır. Bu yüzden, herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz, olmasını istediğiniz gibi değil...

Teknobeyin ekibi olarak bu içeriğimizde, ilişkilerde mutluluğu korumak için beş önemli maddeyi sizlerle paylaşmaya çalıştık. İlişki kavramının dinamikleri oldukça değişkendir. Sizin de bu yönde bir tecrübeniz veya farklı bir görüşünüz var ise, yorum göndererek paylaşmayı düşünebilirsiniz.