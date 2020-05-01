Aldatmanın Nedenleri Nelerdir? 5 Önemli Neden

Aldatmanın nedenleri arasında birçok spesifik faktör yer alabilir. Ancak şu bir gerçek ki, hiçbir insan bir gün aldatılmak için ilişki kurmak istemez. Bu yüzden, olası aldatılma nedenleri ile karşı karşıya kalmamak için, ilişkinizin temelinin güçlü olmasında fayda bulunmaktadır. Sizler için aldatmanın nedenleri üzerine bir içerik hazırlamak istedik. Çünkü günümüzde gizli-saklı da olsa, maalesef ki birçok ilişki içerisinde aldatma ve aldatılma gibi hususlar yaşanabilmektedir. Aldatılmamak için ne yapmak gerekir? gibi birçok soru işaretine de cevap niteliği taşıyacak işte o 5 neden sizlerle...

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Aldatmanın Nedenleri Nelerdir? Aldatma Sebepleri

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Aşırı Sosyal Olmak: Tabii ki, kimseye "asosyal olmalısınız," gibi bir şey demiyoruz. Ancak aşırı dışa dönük olan, fazla sosyal olan insanlar da aldatma durumu yaşanabiliyor. Çünkü bu durum, kişilerin birbirleri ile daha az zaman geçirmesini ve akabinde birbirlerini aldatmalarını beraberinde getirebilmektedir.

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Sevgi Bağının Azalması: Partnerlerin birbirlerine olan bağında, sevgi ve güven ikilisinde, azalma olur ise, ister istemez bu durum aldatma durumunu beraberinde getirebilmektedir. Özellikle iletişim sorunu yaşayan çiftler, dışarıdan bir ilgi ile karşılaştığı zaman, aldatma durumunun gerçekleşmesi de bir o kadar hızlı olabilir.

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Sürekli Başkalarını Örnek Almak: Günümüzde sosyal medya, televizyon derken maalesef ki uygunsuz, saçma sapan ilişkiler ile karşılaşıyoruz. Çiftler de bu gibi durumları örnek alırsa, uzun vadede beyinleri de aldatmaya meyilli olacaktır. Bu yüzden kimleri örnek aldığınıza dikkat etmelisiniz.

Cinselliğin Azalması: İlişkilerin temeli hem duygusal, hem de cinsel çekime dayanıyor. Bu yüzden aldatmaları da bu iki bağlamda inceleyebiliriz. Eğer bir ilişkide zamanla cinsellik azalıyor ise, bu durumda cinsel aldatmalar yaşanabilecektir. Partneriniz ile aranızda sorun olmaması, birbirinizin hem duygusal, hem de cinsel yönden mutluluğunuza bağlı diyebiliriz.

Sonuç olarak, aldatmanın sebepleri arasında özellikle iletişim sorunları ve kişilerin biraz da olsa bu duruma meyilli olması yer almaktadır. Bu gibi sorunlar yaşamak istemiyorsanız, partneriniz ile her şeyi en başından konuşmalı ve tüm olasılıkları göz önünde bulundurmalısınız. Daha sonra kafanızı duvara vurmamak için, her şeyin yolunda olduğundan emin olmalısınız...

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