Yahya Kemal Beyatlı Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

2 Aralık 1884 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Yahya Kemal Beyatlı, Türk şair, yazar, siyasetçi ve diplomattır. Yaşadığı yerin etkilerini eserlerine de yansıtan ve Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı, Arapça ve Farsça öğreniminin yanı sıra Jön Türkler akımından etkilenerek 1903 yılında Paris'e gitmiş ve Meaux Kolejinde Fransızcasını geliştirmiştir.

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1913 yılında Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği görevlerinde bulunan ünlü yazar, Türk edebiyatı tarihi içinde "Dört Aruzcular"dan biri olarak kabul edilir.

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Osmanlı hayranı olan ve Lirik-epik şiirlerinde daha çok İstanbul, doğa, aşk, sonsuzluk ve ölüm konularını ele alan Yahya Kemal Beyatlı, 1 Kasım 1958 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

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Ayrıca yaşarken eserlerini hiçbir kitapta toplamayan ve kitabı olmayan Yahya Kemal Beyatlı, ölümünden sonra açılan "Yahya Kemal Enstitüsü" tarafından eserleri kitap haline getirilmiştir.

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Yahya Kemal Beyatlı Kitapları

Kendi Gök Kubbemiz (1961)

Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962)

Rubailer ve Hayyam'ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963)

Edebiyata Dair

Aziz İstanbul (1964)

Eğil Dağlar

Tarih Musahabeleri

Siyasi Hikayeler

Siyasi ve Edebi Portreler

Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım

Mektuplar-Makaleler

Bitmemiş Şiirler

Pek Sevgili Beybabacığım - Yahya Kemal'den Babasına Kartpostallar

Eren Köyünde Bahar (Şiir)

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