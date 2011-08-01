WordPress Kullanmak için 5 Ana Sebep

"Blogger Kullanmak için 5 Ana Sebep" başlıklı içeriğimizde, Blogger kullanmanın artılarından bahsetmiş idik. Şimdi ise WordPress kullanmanın faydaları üzerine bir içerik oluşturuyor olacağız. 2003 senesinden bu yana geliştirilmeye devam edilen WordPress, günümüzde açık kaynak kodlu yazılımlar arasında lider plâtform denilebilir. Birçok popüler haber, magazin ve blog sayfası WordPress kullanmaktadır. Dolayısı ile ücretsiz olan bu yazılımı kullanmak için birçok sebep var. "WordPress neden kullanılır?" bir bakalım.

AYRICA: Hangi Blog Servisi? WordPress mi? Blogger mı? Tumblr mı?

WordPress Neden Kullanılır?

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1. Sebep (Tamamen Ücretsiz): Evet, kendinize bir hosting ve domain almanızın haricinde WordPress için ödenmesi gereken bir bedel yoktur. Açık kaynak kodlu olduğu için, tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Buna ek olarak bütçeniz hiç yok ise, WordPress.com'u kullanarak hiç ücret ödemeden kendinize blog sayfası da oluşturabilirsiniz. Karar size ait.

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2. Sebep (Binlerce Tasarım): WordPress günümüzde birçok popüler sitenin altyapısını oluşturuyor. Bu yüzden tasarımcılar tarafından geliştirilen birçok ücretsiz tema mevcut. Kendiniz kodlama bilgisine sahip değil iseniz, blogunuza ücretsiz kurabileceğiniz binlerce WordPress teması bulabilirsiniz.

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3. Sebep (Eklenti Çeşitliliği): WordPress açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu için, ücretsiz olarak kodlanmış olan binlerce eklentiye sahiptir. Blogunuzu kişiselleştirmek istiyorsanız, bu eklentileri birkaç tıklama ile kurabilirsiniz. Birçok eklentinin ücretli versiyonu da olsa, siz ücretsiz olanları kullanabilirsiniz.

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4. Sebep (Tam Özgürlük): Sürekli WordPress'in açık kaynak kodlu olduğunu vurguluyoruz. Böylelikle, WordPress ile kişisel blog da kurabilirsiniz, büyük bir e-ticaret altyapısı da. Yani PHP, MySQL, JavaScript bilgisi ile yapamayacağınız şey neredeyse yok. Bu yüzden WordPress'in çok fazla özgürlük imkânı sağladığını dile getirmek yanlış olmayacaktır.

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5. Sebep (Yeterli Güvenlik): WordPress'in açıkları olabiliyor. Ancak sürekli geliştirildiği için, bu açıklar kapatılmaktadır. Kendiniz de biraz bilgi sahibi iseniz, yönetim panelinizi korumak ve şifrenizin güvenliğini sağlamak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Belki Blogger kadar güvenli gelmeyebilir size ancak uzman bir WordPress kullanıcısı güvenliği kesinlikle sağlayabilir.

WordPress kullanmak için sebepler adlı yazımızın sonuna geldik ve bu yazımızda Blogger için hazırladığımız içeriğimizdeki gibi, WordPress'in de artılarından bahsettik. Dolayısı ile son kararı yine siz vereceğiniz için, iyi düşünmenizde yarar vardır. Blogger ve WordPress kesinlikle iki büyük servis. İkisi de bilen biri kullandığı müddetçe, sizi yarı yolda bırakmaz.

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