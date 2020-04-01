Blogger Kullanmak için 5 Ana Sebep

Blogger neden kullanılır? 1999 senesinde kurulan ve daha sonra Google'a satılan Blogger, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmakta olup, ücretsiz blog servisleri arasında lider konumda denilebilir. Arkasında Google olduğu için, güven konusunda da, bu durumun artı bir puan olduğunu dile getirebiliriz. Peki Blogger mı? WordPress mi? sorusunun yanıtı ne olabilir... Bizce ikisinin de farklı artıları var.

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Bu yüzden iki yazılımı da inceliyor olacağız. Blogger kullanmak için 5 ana faktörü ele alıyor olacağız öncelikle. Umarız Blogger kullanmayı düşünen ziyaretçilerimiz için iyi bir kaynak içerik olacaktır kanısındayız. Dilerseniz hemen Blogger kullanmak için sebepler yazımıza göz atıyor olacağız.

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Blogger Neden Kullanılır?

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1. Sebep (Tamamen Ücretsiz): Evet, Blogger gibi mükemmel bir plâtform tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yani bu denli önemli bir yazılım altyapısının ücretsiz olması harika bir fikir olsa gerek... Bu yüzden, eğer bütçeniz yok ise kesinlikle alternatif aramayın. Blogger'ın sade ve basit yönetim paneli sayesinde kendinize hemen bir blog oluşturun. Bunun için ödeme yapmanız gereken hiçbir yer yok. Tamamen ücretsiz ve arkasında Google gibi bir firma var.

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2. Sebep (Yüzlerce Şablon): Blogger için bu zamana kadar geliştirilmiş olan yüzlerce, hatta binlerce tema vardır. Bu temaların çoğu ücretsiz olup, kullanımı da oldukça basittir. Dolayısı ile kodlama bilginiz yok ise, bu temalardan birisini kullanabilirsiniz. Kodlama bilgisi olmadan bile bu temaları düzenlemek çok kolaydır.

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3. Sebep (Onlarca Eklenti): Blogger ekibi tarafından geliştirilmiş olan onlarca ücretsiz eklentinin yanı sıra, kullanıcılar tarafından da geliştirilen binlerce farklı widget bulunmaktadır. Bu eklentileri blogunuza birkaç tıklama ile kurabiliyorsunuz. Yani sıfırdan bir eklenti kodlamanıza gerek yok, mevcut eklentileri kendinize göre düzenleyerek kullanabilirsiniz. Böylelikle gelişmiş bir blog sayfasına sahip olursunuz.

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4. Sebep (Domain Kullanımı): Google bizlere Blogger'da ücretsiz olarak blogspot.com uzantısını sunmaktadır. Ancak kendinize çok uygun fiyata alacağınız bir domain adresini, Blogger'a bağlayabilirsiniz. Bu işlem de çok kolaydır ve ücretsizdir. Yani Blogger'ın nimetlerinden yararlanmanızın yanı sıra, blogunuzu ücretli bir domaine de bağlayabilmektesiniz.

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5. Sebep (Yüksek Güvenlik): Bu benim ve birçok kişi için de en önemli sebep olsa gerek. Bildiğiniz gibi Blogger'ı kullanabilmek için, bir Gmail hesabı gerekiyor. Bu yüzden Gmail hesabınızı ne kadar güvende tutarsanız, blogunuz da o kadar güvenlik sahibi olacaktır. Arkanızda Google var, rahat olun. Bilmediğiniz eklentileri kurmayın, Gmail şifrenizi zor yapın ve bilinmeyen JavaScript kodları eklemeyin ve arkanıza yaslanın... Blogger görebileceğiniz en güvenli blog oluşturma servisidir.

Blogger kullanmak için sebepler adlı başlığımızda sizler için 5 adet sebep sıraladık. Peki, sizce Blogger neden kullanılır? Eğer farklı sebepler var ise, bunu herkes ile paylaşmanızı rica ederiz. Blogger gerçekten de önemli bir nimet. Kullanmasını bilen, dünyanın en büyük sitelerini oluşturabilir. Bu yüzden kullanmasını bilmek gerekiyor... Blogger'ı mutlaka denemelisiniz.

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