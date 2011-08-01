Blogger platformunu kullanıyorsanız ve site hızını artırmak, PageSpeed Insights skorunu iyileştirmek istiyorsanız, içeriklerde kullandığınız görsellerin WebP formatında sunulması çok önemlidir. Neyse ki, Blogger bunu sizin için otomatik olarak yapabiliyor. Yapmanız gereken tek şey, ayarlardan bu özelliği aktif etmektir.

Blogger'da İçerik Resimleri WebP Nasıl Yapılır? (Otomatik)

Blogger panelinize girin. Sol menüden "Ayarlar" sekmesine tıklayın. Sayfayı aşağıya kaydırarak "Yayınlar" bölümünü bulun. Burada "WebP aracılığıyla resim sunma" adlı bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği aktif konuma getirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra, Blogger'daki içeriklerinizdeki resimler otomatik olarak WebP formatına dönüşecektir. Bu da daha düşük boyutlu ama kaliteli görseller anlamına gelmektedir. Denemeyi düşünebilirsiniz.