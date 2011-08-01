Blogger kesinlikle avantajları olan bir plâtform. Ancak spesifik bir hata olduğunda, maalesef stresli durumları da beraberinde getirebilmektedir. Örneğin, alan adınızı blogunuza bağlamak istediğinizde, paneldeki CNAME bilgilerine ulaşamıyorsanız, ne yapacağınızı biliyor musunuz? İşte, bunun bir çözümü var ve ben yabancı kaynakları araştırıp, yorulmamanız adına, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde, blogunuz için mevcut olan CNAME bilgilerini sorunsuz olarak bulabilir ve blogunuzu ana domaininize bağlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceliyor olacağız. Faydalı olmasını temenni ediyorum.

AYRICA: Blogger'da "www" Yönlendirmesi için Alternatif Yöntem

Blogger CNAME Bilgilerini mi Kaybettiniz? İşte Çözümü

1) Öncelikle aşağıdaki URL'yi adres çubuğuna, kırmızı alanı da kendi alan adınıza göre değişterek yapıştırın ve hesabınıza giriş yapın.

https://www.google.com/webmasters/verification/details?hl=en&domain=alanadiniz.uzantisi

2) Search property kutucuğuna tıklayarak, CNAME bilgilerini öğrenmek istediğiniz alan adınıza tıklayın.

3) More actions adlı butona tıklıyoruz hemen ardından.

4) Akabinde ise açılan bölümde yer alan "Ownership verification details" sekmesine tıklayın.

5) Açılan sayfada alan adınıza ait CNAME bilgilerinizi bulabilirsiniz.