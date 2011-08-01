Bildiğiniz gibi, Blogger üzerinde, özel alan adının tüm farklı varyasyonları için www yönlendirmesi yapmak, en sağlıklı olanıdır. Zaten Blogger'daki Ayarlar > Yayıncılık bölümünde yer alan, "Alanı yönlendir" adlı seçeneği aktive etmek bu yönde yeterli olmaktadır. Ancak bazı durumlarda, yine problemler yaşanabilmektedir. Bu yüzden, eğer ki bu seçeneği aktive etmenize rağmen, sorun yaşıyor iseniz, 4 adet A kaydı oluşturmanız yeterli olacaktır.

Bu bağlamda, alan adınızı aldığınız firmadaki yönetim panelini kullanarak, domaininiz için aşağıdaki A kayıtlarını, başına "www" eklemeden ayarlamanız, yani Google'a ait IP adreslerini eklemeniz yeterli olacaktır. Sonuç olarak ise, ortalama 24 saat içerisinde, alan adınızın "www" yönlendirmesi sorunsuz olarak gerçekleşecektir.

AYRICA: Blogger için Etiket Bazlı Rastgele Yazılar Eklentisi

Blogger'da "www" Yönlendirmesi için Alternatif Yöntem

216.239.32.21

216.239.34.21

216.239.36.21

216.239.38.21

Not: Bu arada, yukarıdaki işlemler neticesinde, tekrar spesifik bir problem olur ise, Blogger'daki "Yayıncılık" bölümündeki "www" yönlendirmesi seçeneğini de aktif etmeniz yeterli olacaktır. Yani hem bu işlemi, hem de yukarıda anlatılan işlemi gerçekleştirmeniz, daha sağlıklı olacaktır.